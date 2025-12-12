Мохамед Салах на тайна среща с бивш капитан на Ливърпул (СНИМКА)

Голямата звезда на Ливърпул – Мохамед Салах, бе спипан на тайна среща с бившия капитан на „червените“ Джордан Хендерсън.
Двамата са разговаряли в италиански ресторант в Лондон в последните дни, като към момента не е ясно кога точно е била срещата между двамата. Предполага се, че Салах се е видял с бившия си капитан по време на мача на Ливърпул срещу Интер в Милано.
Както е известно, египетският национал бе изваден от групата на отбора за важния мач след скандалното интервю, което даде след мача с Лийдс миналия уикенд.
Срещата най-вероятно е била инициирана от самия Салах, който в момента сериозно обмисля бъдещето си на „Анфийлд“. През лятото нападателят подписа нов договор с клуба, но е твърде вероятно още през януари той да напусне в посока Саудитска Арабия.
Спекулациите сочат, че именно Саудитска Арабия е била тема на разговор между бившите съотборници в Ливърпул. Както е известно, след като напусна Ливърпул, Хендерсън премина в саудитския Ал Етифак.
🔥 Mo Salah and Jordan Henderson had a secret reunion at Scalini, a fancy Italian spot in Chelsea! 😮 They kept it low-key with masks and hats, but fans spotted them! 🤫 Rumor has it, Hendo was grilling Mo with questions - is he leaving for Saudi Arabia? 🤔 pic.twitter.com/vesa17Pq0H— knii Laryea (@knii_Ten_Hag) December 12, 2025
