Мохамед Салах на тайна среща с бивш капитан на Ливърпул (СНИМКА)

12 Декември, 2025 14:29 670 0

  • ливърпул-
  • мохамед салах-
  • джордан хендерсън-
  • футбол-
  • среща

Двамата са разговаряли в италиански ресторант в Лондон в последните дни, като към момента не е ясно кога точно е била срещата между двамата

Мохамед Салах на тайна среща с бивш капитан на Ливърпул (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Голямата звезда на Ливърпул – Мохамед Салах, бе спипан на тайна среща с бившия капитан на „червените“ Джордан Хендерсън.

Двамата са разговаряли в италиански ресторант в Лондон в последните дни, като към момента не е ясно кога точно е била срещата между двамата. Предполага се, че Салах се е видял с бившия си капитан по време на мача на Ливърпул срещу Интер в Милано.

Както е известно, египетският национал бе изваден от групата на отбора за важния мач след скандалното интервю, което даде след мача с Лийдс миналия уикенд.

Срещата най-вероятно е била инициирана от самия Салах, който в момента сериозно обмисля бъдещето си на „Анфийлд“. През лятото нападателят подписа нов договор с клуба, но е твърде вероятно още през януари той да напусне в посока Саудитска Арабия.

Спекулациите сочат, че именно Саудитска Арабия е била тема на разговор между бившите съотборници в Ливърпул. Както е известно, след като напусна Ливърпул, Хендерсън премина в саудитския Ал Етифак.


