Треньорът на Левски разкри каква е травмата на Мазир Сула

12 Декември, 2025 08:28 608 1

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Полузащитникът на Левски - Мазир Сула, беше заменен принудително още в 26-ата минута на двубоя за SESAME Купа на България срещу Витоша Бистрица. Столичният тим постигна убедителна победа с 3:0 и продължи към 1/4-финалната фаза на турнира.

След края на срещата старши треньорът Хулио Веласкес съобщи, че футболистът е получил мускулно увреждане.

„Още не знаем. Става въпрос за мускулна травма. Ще трябва сега да го прегледаме, надявам се да не е нещо сериозно“, каза Веласкес.


  • 1 Аха, разбрах...

    1 0 Отговор
    Треньорът на Левски разкри каква е травмата на Мазир Сула.
    И...разкритието е (внимание!):
    „Още не знаем. Става въпрос за мускулна травма. Ще трябва сега да го прегледаме, надявам се да не е нещо серизоно“,

    09:12 12.12.2025

