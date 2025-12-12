Треньорът на Левски разкри каква е травмата на Мазир Сула.

Полузащитникът на Левски - Мазир Сула, беше заменен принудително още в 26-ата минута на двубоя за SESAME Купа на България срещу Витоша Бистрица. Столичният тим постигна убедителна победа с 3:0 и продължи към 1/4-финалната фаза на турнира.

След края на срещата старши треньорът Хулио Веласкес съобщи, че футболистът е получил мускулно увреждане.

„Още не знаем. Става въпрос за мускулна травма. Ще трябва сега да го прегледаме, надявам се да не е нещо сериозно“, каза Веласкес.