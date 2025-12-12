Шест отбора се класираха за елиминациите в Лига Европа

След изиграването на първите шест кръга в основната фаза на Лига Европа вече са ясни шест тима, които си гарантираха участие в плейофите на втория по сила европейски клубен турнир.

Съставите на Олимпик Лион (Франция), Мидтиланд (Дания), Астън Вила (Англия), Реал Бетис (Испания), Фрайбург (Германия) и Ференцварош (Унгария) не могат да изпаднат извън Топ 24 в актуалното подреждане.

Оставащите два кръга от груповата фаза ще се проведат през януари 2026-а година.

Отборите, които заемат първите осем позиции в общото класиране, ще продължат директно към осминафиналната фаза. Тимовете, наредили се между девето и 24-то място, ще трябва да преминат през плейофен етап, като победителите от него също ще си осигурят място на осминафиналите.