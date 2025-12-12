Новини
Халфът на Лудогорец Агибу Камара претърпя успешна операция

12 Декември, 2025 17:30

Извършена е хирургична интервенция на сухожилието на четириглавия мускул на десния му крак, съобщиха от българския футболен шампион

Халфът на Лудогорец Агибу Камара претърпя успешна операция - 1
Снимка: ПФК Лудогорец
Милен Ганев

Полузащитникът на Лудогорец (Разград) Агибу Камара претърпя успешна операция на сухожилието на четириглавия мускул на десния крак, съобщиха от българския футболен шампион.

Интервенцията беше наложителна заради хронифициране на проблема в бедрото. Тя беше извършена от д-р Рамон Кугат в клиника в Барселона. Очакваният период на възстановяване е около четири месеца.

Гвинейският национал Камара получи контузията през юли в мача от първия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Динамо Минск (1:0), когато беше заменен принудително след 20 минути игра от Тодор Неделев. От медицинския щаб на разградчани опитаха консервативно лечение и африканецът се завърна за кратко на терена през ноември, когато записа още два мача, но след това стана ясно, че операцията е неизбежна.

Йоел Андерсон продължава рехабилитация след интервенцията на коляното в Швеция. Десният защитник ще се присъедини към отбора в началото на януари, когато ще навлезе в следващ етап на индивидуалната си програма.

Едвин Куртулуш също се възстановява след луксация на капачката на дясното коляно. Очаква се шведският защитник да поднови пълноценни тренировки с отбора в началото на зимната подготовка.


България
