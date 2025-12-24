Новини
И Ботев Пловдив подкрепи Лудогорец за среща с БФС и ПФЛ

24 Декември, 2025 14:03 488 2

Диалогът между клубовете и управляващите футбола трябва да се подобри, за да имаме по-добър и качествен продукт за публиката, категорични са още от пловдивския отбор

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив подкрепя предложението на Лудогорец за свикване на работна среща между клубовете, Българския футболен съюз и ПФЛ, съобщиха за БТА от клуба. Както е известно, преди седмица от "жълто-черния" клуб призоваха за промени в датите за мачовете от четвъртфиналите в турнира за Купата на България, с цел провеждане на двубоите пред повече публика и на по-добри терени.

"Диалогът между клубовете и управляващите футбола трябва да се подобри, за да имаме по-добър и качествен продукт за публиката, категорични са още от пловдивския отбор", заявиха от Ботев (Пловдив).


  • 1 бушприт

    1 0 Отговор
    ФК "Ботев"- Пловдив подкрепи ФК "Лудогорец" за среща с БФС и ПФЛ.

    14:25 24.12.2025

  • 2 мдаа

    1 0 Отговор
    Двата най-гнусни и вредни отбора в страната се подкрепят.
    Защото вярват, че след като играят само с чужденци, трябв да са на първо и второ място по "право".

    Разкарайте ги и двете недоразумения. Само вредят!

    15:15 24.12.2025

