И Ботев Пловдив подкрепи Лудогорец за среща с БФС и ПФЛ

Ботев Пловдив подкрепя предложението на Лудогорец за свикване на работна среща между клубовете, Българския футболен съюз и ПФЛ, съобщиха за БТА от клуба. Както е известно, преди седмица от "жълто-черния" клуб призоваха за промени в датите за мачовете от четвъртфиналите в турнира за Купата на България, с цел провеждане на двубоите пред повече публика и на по-добри терени.

"Диалогът между клубовете и управляващите футбола трябва да се подобри, за да имаме по-добър и качествен продукт за публиката, категорични са още от пловдивския отбор", заявиха от Ботев (Пловдив).