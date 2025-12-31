Здравко Здравков посрещна първото си внуче

Радостен повод за празнуване в семейството на Здравко Здравков! Известният бивш национален вратар и настоящ наставник на стражите в Лудогорец стана дядо на 55 години.

Новината за щастливото събитие сподели неговият син Павел Здравков, който също е бивш вратар, а днес се изявява като успешен брокер.

Заедно със своята половинка Теофана Тодорова, Павел приветства на бял свят малкия Теодор – новия член на фамилията. Здравко Здравков и съпругата му Ирена са горди родители на трима сина – близнаците Павел и Йоан, както и най-големия брат Иван. Сега семейството се разширява с още едно момче, което носи името Теодор, и носи нова доза щастие и вълнение в дома на Здравкови.