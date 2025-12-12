Новини
Лудогорец моли УЕФА за промяна на местата "1 класа" на стадион "Хювефарма Арена"

12 Декември, 2025 18:30 402 0

В момента те се намират в блок 2 на сектор "В", но последните събития ясно показаха необходимостта от реорганизация

Лудогорец моли УЕФА за промяна на местата "1 класа" на стадион "Хювефарма Арена" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лудогорец е отправил молба до УЕФА за промяна в местонахождението на местата "1 класа" на стадион "Хювефарма Арена", предаде Топспорт.

В момента те се намират в блок 2 на сектор "В", но последните събития ясно показаха необходимостта от реорганизация.

По време на мача с ПАОК в четвъртък на тези места бяха настанени близо 200 привърженици на гостите. Значителна част от тях бяха ултраси, получили билети чрез гостуващия клуб. Това доведе до ескалация на напрежение и конфликтни ситуации с фенове на Лудогорец. Стюардите на клуба бяха подложени на сериозен натиск, като на няколко пъти се наложи да предотвратяват конфликти в зоната.

Подобни проблеми не възникват за първи път. Миналия сезон в мача от основната фаза на Лига Европа срещу Славия Прага, крайни привърженици на чешкия тим с билети за "1 класа" бяха принудително преместени в сектор "Гости", за да бъдат избегнати инциденти.

Практиката да се настаняват фенове с билети "1 класа" в сектор "В" е нова. Допреди няколко години тези места бяха на централна трибуна, което значително улесняваше процеса по осигуряване на безопасност.

Сходни ситуации са наблюдавани и на други европейски стадиони. Особено показателен е примерът от миналогодишния двубой Андерлехт - Фенербахче в Лига Европа, при който ултраси на турския клуб, настанени в централния сектор в Брюксел, предизвикаха сериозни безредици и намеса на органите на реда.

Засега УЕФА не откликва на настойчивите молби и от други клубове в Европа тази практика да бъде променена.


