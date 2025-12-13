Новини
Спорт »
Световен футбол »
Стивън Джерард готов да поеме кормилото на Ливърпул

Стивън Джерард готов да поеме кормилото на Ливърпул

13 Декември, 2025 16:03 427 0

  • ливърпул-
  • мениджър-
  • арне слот -
  • анфийлд-
  • стивън джерард

Напрежението около Арне Слот продължава да се покачва

Стивън Джерард готов да поеме кормилото на Ливърпул - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ливърпул отново е във фокуса на футболната общественост, след като мениджърът Арне Слот усеща все по-осезаемо напрежение на „Анфийлд“. Въпреки че нидерландският треньор наскоро изведе „червените“ до победи срещу Уест Хем и Интер, представянето на тима във Висшата лига остава под очакванията – едва десето място след 15 изиграни кръга.

Феновете и ръководството настояват за постоянство и серия от успехи, особено с оглед на предстоящите ключови двубои.

Този уикенд Ливърпул приема Брайтън, а след това го очакват сблъсъци с Тотнъм, Уулвърхемптън и Лийдс – мачове, които могат да се окажат решаващи за бъдещето на Слот. Ако отборът не успее да се върне на победния път, въпросителните около оставането на нидерландеца начело ще се засилят още повече.

В тази напрегната атмосфера, според информация на Football Insider, името на Стивън Джерард отново изплува като потенциален спасител на „червените“. Клубната икона, която в момента е без ангажимент, би приел с отворени обятия възможността да застане начело на любимия си тим – дори и временно, докато се намери дългосрочно решение.

Джерард, който неотдавна отправи критики към представянето на Ливърпул, разполага с безспорен авторитет сред феновете и силна емоционална връзка с клуба, което го прави естествен фаворит за евентуален временен мениджър. Ръководството на Ливърпул обмисля именно такъв вариант, тъй като в средата на сезона липсват свободни топ треньори, които да поемат отбора на мига. Джерард, със своята харизма и познания за атмосферата на „Анфийлд“, изглежда като логичен избор, ако се стигне до раздяла със Слот.

Въпреки лекото подобрение в резултатите, Ливърпул продължава да губи ценни точки, както се видя при равенствата със Съндърланд и Лийдс. Макар Слот все още да се ползва с известен кредит заради миналогодишната титла, търпението на феновете и ръководството се изчерпва. Ако „червените“ не се върнат сред водещите отбори в класирането, промяната на мениджърския пост изглежда все по-вероятна.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ