Стивън Джерард готов да поеме кормилото на Ливърпул

Ливърпул отново е във фокуса на футболната общественост, след като мениджърът Арне Слот усеща все по-осезаемо напрежение на „Анфийлд“. Въпреки че нидерландският треньор наскоро изведе „червените“ до победи срещу Уест Хем и Интер, представянето на тима във Висшата лига остава под очакванията – едва десето място след 15 изиграни кръга.

Феновете и ръководството настояват за постоянство и серия от успехи, особено с оглед на предстоящите ключови двубои.

Този уикенд Ливърпул приема Брайтън, а след това го очакват сблъсъци с Тотнъм, Уулвърхемптън и Лийдс – мачове, които могат да се окажат решаващи за бъдещето на Слот. Ако отборът не успее да се върне на победния път, въпросителните около оставането на нидерландеца начело ще се засилят още повече.

В тази напрегната атмосфера, според информация на Football Insider, името на Стивън Джерард отново изплува като потенциален спасител на „червените“. Клубната икона, която в момента е без ангажимент, би приел с отворени обятия възможността да застане начело на любимия си тим – дори и временно, докато се намери дългосрочно решение.

Джерард, който неотдавна отправи критики към представянето на Ливърпул, разполага с безспорен авторитет сред феновете и силна емоционална връзка с клуба, което го прави естествен фаворит за евентуален временен мениджър. Ръководството на Ливърпул обмисля именно такъв вариант, тъй като в средата на сезона липсват свободни топ треньори, които да поемат отбора на мига. Джерард, със своята харизма и познания за атмосферата на „Анфийлд“, изглежда като логичен избор, ако се стигне до раздяла със Слот.

Въпреки лекото подобрение в резултатите, Ливърпул продължава да губи ценни точки, както се видя при равенствата със Съндърланд и Лийдс. Макар Слот все още да се ползва с известен кредит заради миналогодишната титла, търпението на феновете и ръководството се изчерпва. Ако „червените“ не се върнат сред водещите отбори в класирането, промяната на мениджърския пост изглежда все по-вероятна.