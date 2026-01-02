Певицата Пинк влезе в болница навръх Нова година (СНИМКА)

Американската поп звезда Пинк посрещна Нова година в болнична стая, където направи лична равносметка за 2025 г. и разкри, че е претърпяла медицинска интервенция, свързана с шийните прешлени.

В публикация в Instagram, споделена в последния ден на годината, изпълнителката показа селфи с голяма превръзка на врата. Пинк, чието истинско име е Алесия Мур, съобщи, че започва новата година с фокус върху възстановяването на здравето си, включително поставянето на „два нови дискови импланта“ в областта на шията.

В посланието си тя определи изминалата година като трудна, но изпълнена и с положителни моменти. По думите ѝ 2025 г. е донесла както тежки загуби, така и нови срещи, сбъднати мечти и предизвикателства. Певицата подчерта, че е посветила значителна част от времето си на двете си деца и на подкрепата им в следването на собствените им мечти.

Пинк отбеляза, че завършва годината с осъзнато решение да се погрижи за тялото си, като определи процедурата не като козметична, а като необходима стъпка за възстановяване. Тя коментира, че физическите натоварвания, свързани с професията ѝ, включително характерните ѝ акробатични изпълнения на сцената, са част от цената на дългогодишната ѝ кариера.

По време на престоя си в болницата семейството ѝ е било на почивка, но певицата заяви, че гледа към 2026 г. с оптимизъм и намерение да остави трудностите зад себе си. Тя подчерта, че възнамерява да избира положителната нагласа и да продължи напред с фокус върху здравето и личното равновесие.

Пинк има две деца – дъщеря Уилоу Сейдж и син Джеймсън – от брака си с мотокрос състезателя Кери Харт. Изпълнителката е известна с интензивните си концертни изпълнения, които съчетават пеене, танци и въздушна акробатика, и с отдадеността си към сцената, често изискваща сериозна физическа издръжливост.