Певицата Пинк влезе в болница навръх Нова година (СНИМКА)

2 Януари, 2026 20:58 638 5

Изпълнителката е претърпяла операция на шийните прешлени

Певицата Пинк влезе в болница навръх Нова година (СНИМКА) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската поп звезда Пинк посрещна Нова година в болнична стая, където направи лична равносметка за 2025 г. и разкри, че е претърпяла медицинска интервенция, свързана с шийните прешлени.

В публикация в Instagram, споделена в последния ден на годината, изпълнителката показа селфи с голяма превръзка на врата. Пинк, чието истинско име е Алесия Мур, съобщи, че започва новата година с фокус върху възстановяването на здравето си, включително поставянето на „два нови дискови импланта“ в областта на шията.

Публикация, споделена от P!NK (@pink)

В посланието си тя определи изминалата година като трудна, но изпълнена и с положителни моменти. По думите ѝ 2025 г. е донесла както тежки загуби, така и нови срещи, сбъднати мечти и предизвикателства. Певицата подчерта, че е посветила значителна част от времето си на двете си деца и на подкрепата им в следването на собствените им мечти.

Пинк отбеляза, че завършва годината с осъзнато решение да се погрижи за тялото си, като определи процедурата не като козметична, а като необходима стъпка за възстановяване. Тя коментира, че физическите натоварвания, свързани с професията ѝ, включително характерните ѝ акробатични изпълнения на сцената, са част от цената на дългогодишната ѝ кариера.

По време на престоя си в болницата семейството ѝ е било на почивка, но певицата заяви, че гледа към 2026 г. с оптимизъм и намерение да остави трудностите зад себе си. Тя подчерта, че възнамерява да избира положителната нагласа и да продължи напред с фокус върху здравето и личното равновесие.

Пинк има две деца – дъщеря Уилоу Сейдж и син Джеймсън – от брака си с мотокрос състезателя Кери Харт. Изпълнителката е известна с интензивните си концертни изпълнения, които съчетават пеене, танци и въздушна акробатика, и с отдадеността си към сцената, често изискваща сериозна физическа издръжливост.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой да знае,

    1 0 Отговор
    Какви чупки е правила?

    21:01 02.01.2026

  • 2 хмм

    1 2 Отговор
    Каква певица е тая?

    Коментиран от #5

    21:03 02.01.2026

  • 3 КироСемплото

    1 0 Отговор
    Колежката е прекалила с пиците с кристали.

    21:12 02.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Известна

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "хмм":

    по света. Пънкарка май се води.

    21:20 02.01.2026