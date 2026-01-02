Исак Соле държи в напрежение ЦСКА

Новини
Преговорите между клуба и футболиста продължават с пълна сила

Сагата около евентуалния трансфер на Исак Соле в ЦСКА продължава да държи в напрежение феновете на "армейците". Въпреки че ръководствата на ЦСКА и Славия вече са стигнали до споразумение за преминаването на 24-годишния национал на Централноафриканската република, самият футболист все още не е дал окончателното си съгласие за сделката, разкриват източници на Gong.bg.

В последните дни се появиха слухове, че Соле със сигурност ще се включи в първата тренировка на "червените" за новата година, насрочена за 5 януари. Към момента обаче тази информация не отговаря на действителността – полузащитникът все още обмисля предложението и не е подписал договор с клуба от "Борисовата градина".

Преговорите между ЦСКА и Исак Соле продължават с пълна сила, като надеждите на столичния гранд са, че в близките часове ще получат положителен отговор от талантливия халф.

Ако трансферът се осъществи, Соле ще се присъедини към вече обявените нови попълнения – Алехандро Пиедраита и Макс Ебонг, а съвсем скоро се очаква и бразилският флангови нападател Лео Перейра да стане част от отбора.


  • 1 Иска да получи

    2 1 Отговор
    По-добри лични условия.Ако много знае,ще си стои в Славия за мижава заплата.

    17:54 02.01.2026

  • 2 Артилерист

    1 0 Отговор
    Мутрата Венци е получил своето и понеже знае за богатите реформи в ЦСКА сега вероятно съветва африканеца да изнудва ръководството на армейския клуб.

    18:15 02.01.2026

