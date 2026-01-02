Новини
Фенербахче настъпва за Нкунку: Милан отхвърли оферта, но турците не се отказват

2 Януари, 2026 18:14 499 0

Футболистът вече има три гола и две асистенции за „росонерите“ през този сезон

Фенербахче настъпва за Нкунку: Милан отхвърли оферта, но турците не се отказват - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Фенербахче отправи сериозна оферта за звездата на Милан Кристофър Нкунку. Италианският гранд обаче категорично е казал „не“ на предложението от 25 милиона евро, съобщава турското издание „Фанатик“.

Френският нападател, който се отличава с бързина и креативност, вече има три гола и две асистенции за „росонерите“ през този сезон. Само преди няколко дни той блесна с две попадения при убедителния успех с 3:0 над Верона, затвърждавайки ключовата си роля в състава на Милан.

Въпреки отказа, Фенербахче не възнамерява да се откаже лесно. Турският колос е готов да увеличи офертата си до около 30 милиона евро, надявайки се това да промени мнението на италианците. Освен това, истанбулският клуб ще трябва да убеди и самия Нкунку да напусне престижната Серия А и да се впусне в ново предизвикателство в турската Суперлига.


