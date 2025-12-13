Венци Стефанов: Това е само една игра, не е на живот и смърт и да се избиваме

Президентът на Славия – Венцеслав Стефанов, коментира отпадането на тима му от Купата на България. "Белите" напуснаха надпреварата след загуба с 2:3 от ЦСКА 1948 на осминафиналите.

„Аз не мога да дам точната оценка. Не мисля, че е липса на концентрация. Може би умората си каза думата, а може би разчитахме, че сме вече победители, но обикновено така се случва.

Важното е, че иначе момчетата се раздадоха и дадоха всичко от себе си. В края на краищата всички ние трябва да разберем, че това е само една игра. Не е на живот и смърт и да се избиваме. Това е просто една игра. Днес победиха те, утре ще победим ние.

Важното е да има нормални и коректни отношения. Не е станало нещо кой знае какво, че да правим трагедии. Щеше да бъде много по-добре за Славия. Вървяхме добре в първенството и щеше да бъде един прекрасен завършек на годината, лошото е, че не стана“, каза Стефанов след мача.