Новини
Спорт »
Бг футбол »
Венци Стефанов: Това е само една игра, не е на живот и смърт и да се избиваме

Венци Стефанов: Това е само една игра, не е на живот и смърт и да се избиваме

13 Декември, 2025 17:52 428 3

  • славия -
  • венцеслав стефанов-
  • купата на българия-
  • цска 1948-
  • купа

Славия отпадна от Купата на България

Венци Стефанов: Това е само една игра, не е на живот и смърт и да се избиваме - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Президентът на Славия – Венцеслав Стефанов, коментира отпадането на тима му от Купата на България. "Белите" напуснаха надпреварата след загуба с 2:3 от ЦСКА 1948 на осминафиналите.

„Аз не мога да дам точната оценка. Не мисля, че е липса на концентрация. Може би умората си каза думата, а може би разчитахме, че сме вече победители, но обикновено така се случва.

Важното е, че иначе момчетата се раздадоха и дадоха всичко от себе си. В края на краищата всички ние трябва да разберем, че това е само една игра. Не е на живот и смърт и да се избиваме. Това е просто една игра. Днес победиха те, утре ще победим ние.

Важното е да има нормални и коректни отношения. Не е станало нещо кой знае какво, че да правим трагедии. Щеше да бъде много по-добре за Славия. Вървяхме добре в първенството и щеше да бъде един прекрасен завършек на годината, лошото е, че не стана“, каза Стефанов след мача.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Вчера викаше че Славия е най добрият отбор в България.

    17:55 13.12.2025

  • 2 Сатана Z

    1 0 Отговор
    2:3 е интересен букмейкърски резултат.Ако е имало и обръщалка нещата си идват на мястото.

    17:55 13.12.2025

  • 3 Дебелия балет

    0 0 Отговор
    Добре играха, ама паднаха. Да не са Реал Мадрид, че всеки път да бият? Вземате и си ремонтирайте стадиона малко, че е заприличал на жунгла.

    18:04 13.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ