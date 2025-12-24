Новини
ЦСКА 1948 готви сензационен трансфер

24 Декември, 2025 08:32 557 1

  • спас делев-
  • футбол-
  • локомотив софия-
  • цска 1948

Делев има договор с "железничарите" за още година и половина

ЦСКА 1948 готви сензационен трансфер - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 гласи сензационен трансфер. "Червените" искат да се подсилят със звездата на Локомотив София Спас Делев. Работата по евентуален трансфер на нападателя в Бистрица вече е започнала, като е много вероятно скоро да има и развитие.

Делев има договор с "железничарите" за още година и половина. През есента той беше най-добрият футболист в отбора на Станислав Генчев, като вкара пет гола и направи 7 асистенции в 21 мача.

ЦСКА 1948 има амбициозни цели и гласи сериозна селекция, за да атакува челните места в крайното класиране и спечелване на Sesame Купа на България. "Червените" вече привлякоха Флориан Кребс и Бернардо Коуто, а сега желанието им е да подсилят нападението си с опитния Делев.

У нас бившият национал е играл за Пирин Благоевград, ЦСКА, Лудогорец, Арда, Локомотив Пловдив и Берое. Има престои още в Мерсин, Лас Палмас и Погон Шчечин.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Петко от фен клуб бистрица

    0 0 Отговор
    Как ще вземат Делев той е БЪЛГАРИН а там е убийство за БЪЛГАРИ!

    08:42 24.12.2025

