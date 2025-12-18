Цветомир Найденов коментира жребия за Купа на България: Дежа вю

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов реагира в типичния си стил на жребия за четвъртфиналите на Sesame Купа на България. Жребият отреди неговият тим да се изправи срещу ЦСКА, което провокира бизнесмена да си припомни стар триумф.

Найденов публикува в социалните мрежи снимка на светлинното табло на стадиона от май 2024 година и написа "Дежа вю". Тогава ЦСКА 1948 победи ЦСКА с 2:0 в решителен бараж за класиране в евротурнирите.