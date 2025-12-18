Новини
Спорт »
Бг футбол »
Цветомир Найденов коментира жребия за Купа на България: Дежа вю

18 Декември, 2025 18:00 627 2

  • цветомир найденов-
  • цска 1948-
  • купа на българия-
  • футбол

Жребият отреди неговият тим да се изправи срещу ЦСКА, което провокира бизнесмена да си припомни стар триумф

Цветомир Найденов коментира жребия за Купа на България: Дежа вю - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов реагира в типичния си стил на жребия за четвъртфиналите на Sesame Купа на България. Жребият отреди неговият тим да се изправи срещу ЦСКА, което провокира бизнесмена да си припомни стар триумф.

Найденов публикува в социалните мрежи снимка на светлинното табло на стадиона от май 2024 година и написа "Дежа вю". Тогава ЦСКА 1948 победи ЦСКА с 2:0 в решителен бараж за класиране в евротурнирите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо просто не

    3 0 Отговор
    спре да коментира и да говори след всяка ситуация ? Няма такива комици като тоя , венци венц и жадното

    18:16 18.12.2025

  • 2 Меката

    1 0 Отговор
    Де жа вю- "победата" над Славия, с чичо бензинджия направихте "сделка".

    18:22 18.12.2025

