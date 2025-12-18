Хееренвеен поднесе сензация в турнира за Купата на Нидерландия - повали с 3:2 гранда Фейенорд в дома му

Хееревнеен поднесе една от сензациите в турнира за Купата на Нидерландия, отстранявайки гранда Фейенорд, предаде sportal.bg.

Двата тима се изправиха един срещу друг на "Де Кайп" в сблъсък от 1/16-финалите и гостите ликуваха след драматичен успех с 3:2. Българският защитник Християн Петров също взе участие в мача, появявайки се като смяна в 69-ата минута.

Дилан Венте даде преднина на Хееренвеен в 25-ата минута, но Лусиано Валенте изравни в 64-тата.

Максонс Ривера отново изведе гостите напред в резултата с точен изстрел в 77-ата минута, но домакините отново възстановиха равенството, благодарение на автогол на Маас Вилемсен в 83-тата минута.

"Синьо-белите" все пак успяха да наложат волята си в самия край на мача, а победният гол отбеляза Якоб Тренскоу в 90-ата минута.

Така Хееренвеен ще играе на 1/8-финалите, докато Фейенорд отпада, с което предизвика гнева на своите привърженици, които нападнаха отбора след края на мача.