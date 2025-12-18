Жребият отреди: Здрави битки на четвъртфиналите в Купата на България

Изтеглиха жребия за ЧЕТВЪРТФИНАЛИТЕ на SESAME Купа България по футбол.

Ето всички двойки:

Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив

Ботев Враца - Арда Кърджали

ЦСКА - ЦСКА 1948

Лудогорец - Левски

ТРЕТИ КРЪГ ФИНАЛНА ФАЗА (1/4-финали)

В този етап участват 8 отбора, които се класираха от Втория кръг (1/8-финали).

Жребият беше ПЪЛЕН, всички 8 отбора бяха в една урна.

Победителите се излъчват по системата на отстраняване в една футболна среща, съгласно условията на чл. 19, ал. 1, ал. З, ал. 4 и ал. 5. Домакин на срещата е отборът изтеглен първи в двойката. От този етап за срещите ще функционира системата ВАР.

Мачовете от този етап на турнира ще се играят в периода 10-12 февруари 2026.