Жребият отреди: Здрави битки на четвъртфиналите в Купата на България

18 Декември, 2025 10:59, обновена 18 Декември, 2025 11:44

Победителите се определят в една среща

Жребият отреди: Здрави битки на четвъртфиналите в Купата на България - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изтеглиха жребия за ЧЕТВЪРТФИНАЛИТЕ на SESAME Купа България по футбол.

Ето всички двойки:

Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив
Ботев Враца - Арда Кърджали
ЦСКА - ЦСКА 1948
Лудогорец - Левски

ТРЕТИ КРЪГ ФИНАЛНА ФАЗА (1/4-финали)

В този етап участват 8 отбора, които се класираха от Втория кръг (1/8-финали).

Жребият беше ПЪЛЕН, всички 8 отбора бяха в една урна.

Победителите се излъчват по системата на отстраняване в една футболна среща, съгласно условията на чл. 19, ал. 1, ал. З, ал. 4 и ал. 5. Домакин на срещата е отборът изтеглен първи в двойката. От този етап за срещите ще функционира системата ВАР.

Мачовете от този етап на турнира ще се играят в периода 10-12 февруари 2026.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 2 Фгйкл

    3 0 Отговор
    Суперподредба!

    12:05 18.12.2025

  • 3 Левски 1914

    4 4 Отговор
    Както пишете цялото име на цска 1948 така пишете и цялото име на МЕНТЕТО цска 2016!

    12:12 18.12.2025

  • 4 ЦСКА

    1 1 Отговор
    ЦСКА е сигурен полуфиналист

    12:22 18.12.2025

