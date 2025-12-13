Алекс Грозданов остава в Богданка Люблин с нов договор

Българският волейболен национал Алекс Грозданов официално преподписа с полския клуб Богданка Люблин, съобщиха от ръководството на тима. Новината бе потвърдена чрез социалните мрежи на клуба, като подробности около условията на контракта засега остават в тайна.

27-годишният централен блокировач, който носи капитанската лента на националния отбор на България, се присъедини към Богданка през 2024 година и бързо се превърна в един от основните стълбове на състава.

С удължаването на договора си, Грозданов се нарежда сред водещите играчи, които остават в отбора, след като по-рано през сезона клубът задържа и звездите Вилфредо Леон, Марчин Коменда и Кевин Сасак.

"Люблин, предстоят ни още успехи! Изключително съм щастлив, че ще продължа да защитавам цветовете на този клуб," сподели развълнуваният Грозданов пред официалната страница на Богданка във Facebook.

Преди да облече екипа на полския тим, Грозданов е играл за редица европейски клубове, сред които Добруджа, Верона, Маасейк, Равена и Монца.