Александър Николов и Кучине Лубе Чивитанова приключиха с Купата на Италия

Александър Николов отново се представи на висота, но Кучине Лубе Чивитанова се прости със своите шансове да спечели още една Купа на Италия. Българинът и неговите съотборници отстъпиха пред Перуджа с 1:3 (17:25, 25:22, 22:25, 16:25) в последния мач от четвъртфиналите, който се изигра в зала „Пала Бартон Енерджи“, информира БНТ.

По този начин съставът на Джампаоло Медей бе детрониран като действащ носител на трофея. От своя страна „червените дяволи“ си проправиха път към Финалната четворка в турнира, която ще се състои на 7 и 8 януари в Болоня. На полуфиналите Перуджа ще има за съперник Рана Верона, който надигра Алианц Милано с 3:0 гейма.

Поделеното надмощие бе факт само на старта на първия гейм. След това домакините демонстрираха повече аргументи на повечето елементи и се откъснаха за отрицателно време, за да стигнат до 25:17.

Интригата бе на съвсем друго ниво във втория гейм, който до голяма степен премина точка за точка. Все пак гостите намериха пътя към спечелването му в края и след 25:22 поставиха равенство в общия резултат.

„Червените дяволи“ имаха известно предимство на старта на третата част, но тимът от Трея заплете интригата до самия край. Този път дойде ред на домакините да демонстрират повече решителност и да спечелят гейма с 25:22.

Стартът на четвъртата част също премина при поделено надмощие. Статуквото обаче бе развалено от отбора на Перуджа, който постепенно си осигури инициативата и след 25:16 сломи съпротивата на своя съперник.

Александър Николов за пореден път бе над всички за Лубе. Българският национал, който по-рано през деня бе избран за втория най-добър волейболист на 2025 година, поведе колоната на реализаторите, но дори това не бе достатъчно. Посрещачът заби 16 точки (2 аса, 42% ефективност в атака и 25% позитивно посрещане).

Матиа Ботоло добави 14 точки от неговите съотборници, Ерик Льопки приключи с 12.

Усаим Бен Тара блесна за победителите с 18 точки. Олег Плотнитский (5 аса) го последва с 15, Камил Семенюк има 14.