Край на казахстанската страница за бивш наставник на Левски

15 Декември, 2025 10:29 435 0

  • николай костов-
  • актобе-
  • левски-
  • треньор-
  • казахстан-
  • футбол-
  • ново ръководство-
  • европейски турнири-
  • спортни новини

Николай Костов се разделя с Актобе

Край на казахстанската страница за бивш наставник на Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бившият треньор на Левски - Николай Костов приключва престоя си в казахстанския футболен клуб Актобе, разкриват източници на Gong.bg. След промени в управлението на клуба, се очаква новото ръководство да обяви съвсем скоро името на следващия старши треньор.

Костов пое Актобе на 13 август миналата година, но не успя да изведе отбора до участие в европейските клубни турнири. Под негово ръководство тимът изигра седем срещи през изминалия сезон, като остана на пет точки зад четвъртия в класирането – Йелимай Семей, който си осигури място в Лигата на конференциите.

За опитния специалист от Добрич това бе третото предизвикателство в Казахстан, след като преди това е водил Каспий и Шахтьор Караганда. Богатата му треньорска визитка включва още отбори като Левски, Добруджа, АЕК Ларнака, Олимпиакос Никозия, Металург Донецк, Карпати, Таврия, Тосно, Стал, Бананц и други.


