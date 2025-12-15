Новини
ПП-ДБ към Румен Радев: Ние сега разговаряме с президента или с конкурента?

15 Декември, 2025 12:06

"Страната ни се намира в сложна политическа ситуация с правителство, което бе принудено да подаде оставка", обобщи държавният глава

Днес започнаха консултациите при президента за сформиране на правителство с политическите партии в 51-вото НС. Конституционната процедура стартира отначало след като в петък парламента прие оставката на кабинета "Желязков", предаде БНТ.

Първи при Румен Радев отидоха от ГЕРБ-СДС. Те бяха представени от Деница Сачева.

Консултациите с ПП-ДБ започнаха в 11.30 ч.

Атанас Атанасов от ДСБ попита Радев дали ще се яви на избори. И допълни въпроса "Ние сега разговаряме с президента или с конкурента?".

"Ние сме тук, за да провеждаме консултации. Не сме се събрали на раздумка за някаква хипотетична моя партия", заяви Румен Радев.

Отново категорично посочи, че не иска тези консултации да се превръщат в предизборна кампания.

"Страната ни се намира в сложна политическа ситуация с правителство, което бе принудено да подаде оставка", обобщи президентът Румен Радев.

Призова ПП-ДБ да кажат как виждат важния въпрос за бюджета. Попита ги още дали имат виждане за това кога да бъдат изборите и дали ще инициират промени в Изборния кодекс.

Асен Василев отговори, че според него сегашното правителство трябва да внесе удължителен закон, който да бъде приет преди края на годината, за да "има сигурност за всички български граждани".

Той изрази надежда правителството още тази седмица да успее да внесе този закон.

"Що се отнася до ново управление в текущия парламент, ние смятаме, че това е невъзможно и нежелателно. Гражданите протестираха срещу модела на управление на Борисов и Пеевски. Той трябва да бъде разграден, а свалянето на правителството е само част от първата стъпка", заяви Асен Василев.

Божидар Божанов заяви, че трябва да има промени в Изборния кодекс, за да има въведено цялостно машинно гласуване. От ПП-ДБ ще търсят консенсус по тази тема.

Румен Радев подкрепи идеята за цялостно машинно гласуване, за да "престанат безобразията с невалидните протоколи и бюлетини".

Президентът попита ПП-ДБ какво са имали предвид, когато са казали "ала-бала през президента".

Трябва да гледаме много държавнически на всичко това, което се случва в страната, заяви Ивайло Мирчев и да се "спре с ала-бала".

"Ние имаме още няколко важни задачи в този парламент. Снемане на охраната на Пеевски и на всички депутати. На това нещо трябва да се сложи край, затова сме свикали извънредна комисия да видим кой има воля в НС".

Мирчев поиска Пеевски да бъде "изкаран и от кабинета на Тодор Живков". Това е символно, поясни той. 30 години по-късно България се връща от времена, от които уж бягахме, допълни той.

Румен Радев се съгласи и каза, че също е за това да не се злоупотребява с редица институции.

Президентът Румен Радев ще проведе консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет. Първият мандат отива при най-голямата парламентарна група – в случая ГЕРБ. Ако тя не успее да излъчи правителство, вторият мандат се предоставя на втората по численост сила – ПП–ДБ. Третият мандат е по избор на президента и може да бъде даден на която и да е друга парламентарна група.

Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът разпуска Народното събрание, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    17 38 Отговор
    Партията на Резидента ще се казва: ПП " БОТАШ"!

    Коментиран от #13, #56

    12:13 15.12.2025

  • 2 малий,

    47 11 Отговор
    страх ги тресе да не излезе Радев на сцената, че се утекоха в канала!

    Коментиран от #22

    12:13 15.12.2025

  • 3 БАЦЕ ЕООД

    41 4 Отговор
    тия не могат да не кажат някоя друга глупост просто

    12:14 15.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    35 13 Отговор
    Само Радев има авторитет да промени нещо в тази кочина и да ни вкара в отбора на победителите САЩ, Русия и Китай.

    Коментиран от #27

    12:14 15.12.2025

  • 5 Едни

    37 3 Отговор
    Л й НА никога не са конкуренти на един мъж!

    12:14 15.12.2025

  • 6 Дрът русофил

    10 30 Отговор
    Вицето да каже, колко бг паспорта раздаде на руските шпиони да си щъкат из Европа?

    12:14 15.12.2025

  • 7 Свикване на Велико Народно Събрание

    24 4 Отговор
    Защо президентът се консултира и узаконява НЕЗАКОННИЦИ? Според КС в 2000 проверени секции са установени 46% изборни нарушения.
    Единственото, което е ДЛЪЖЕН да направи президентът са НЕ консултации, а УВЕДОМЯВАНЕ за свикване на ВНС.

    12:14 15.12.2025

  • 8 наблюдател

    19 5 Отговор
    Наблюдавам процесите и се чудя , ние служби за сигурност имаме ли .Един човек побърка цялата държава ,за своя облага . Имаме ли прокупатура , съд , служби .Как се позволява , да се управлява държава задкулисно и да се източват обществени средства в огомно размери .Лицето на България в момента , не е на държава , а на корпорация .

    Коментиран от #12

    12:15 15.12.2025

  • 9 И льотчика ще се приземи по корем

    11 22 Отговор
    без колесник!

    12:16 15.12.2025

  • 10 замислен

    7 20 Отговор
    Щом и тези се питат "това президент ли е или конкурент" явно партия Боташ финансирана от нашите данъци през Турска фирма сериозно се вижда на хоризонта!

    12:17 15.12.2025

  • 11 Евроджендър

    19 11 Отговор
    Юмрука на Радев ще ви смаже всички като хлебарки

    12:17 15.12.2025

  • 12 Ако имахме служби за сигурност

    8 20 Отговор

    До коментар #8 от "наблюдател":

    щеше ли 5-тата руска колона от руски еничари да си разиграва коня?

    Коментиран от #29, #45

    12:18 15.12.2025

  • 13 мухаха

    22 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Сретен Йосич ще се казва новата партия.. ще хвърчат тикви и свински котлети на следващите избори!

    12:18 15.12.2025

  • 14 Яловец

    6 11 Отговор
    Яловците задават ялов въпрос на яловеца

    12:18 15.12.2025

  • 15 Някой

    22 4 Отговор
    Е, няма как ПП-ДБ да бъде конкурент на Президента. Да си видят колко са им симпатизантите. Ама не хората, дето протетираха, а технич електорат. Дават им 14%, но съм убеден, че това са силно завишени прогнози. Няма как с 10% да сте конкурент на Румен Радев.

    12:18 15.12.2025

  • 16 Промяна

    7 13 Отговор
    ЗАЕДНО СА ШАРЛАТАНИ РАДЕВ КОСТАДИНОВ ДЕРИБЕИ НОВОТО НОВОТО НОВОТО ИДЕ ХАХАХАХАХАХА

    12:19 15.12.2025

  • 17 готвят му капанче

    13 8 Отговор
    В момента всички примамват фигуранта да участва в изборите сега, за да вкарат и него в батака с хаоса и инфлацията заради еврото. И понеже най-вероятно би спечелил изборите, ще обвиняват него, че не се е справил. Прозрачни са. Прозрачни и елементарни.

    12:19 15.12.2025

  • 18 избирател

    12 6 Отговор
    Ако Радев излезе ,изведнъж може да се окаже , че дори големите партии ще трябва да разделят мнго малко места в парламента .Радев има потенциал да вземе дори 160 места в парламнета . След като всички партии са уплашени значи знаят социологията .Всяка партийна централа разполага със социология която няма нищо общо със социологията по телевизора

    Коментиран от #36

    12:20 15.12.2025

  • 19 Да де

    3 9 Отговор
    Радев работи за западните партньори
    Той не подкрепя официално позицията на Орбан
    Защо?
    Какво го спира сега, когато Борисов/ Пеевски подадоха оставка?!
    Нито дума от Радев ,бче е необходимо въз основа на форсмажорната ситуация, Парламентът да приеме решение за отлагане на влизането в Еврозоната
    Защо?!
    Мрънка днес на Атанасов ще има ли партия или не..
    Жалък!
    Баровец!

    12:20 15.12.2025

  • 20 Промяна

    3 10 Отговор
    ЗАЕДНО СА ШАРЛАТАНИ РАДЕВ КОСТАДИНОВ ДЕРИБЕИ НОВОТО НОВОТО НОВОТО ИДЕ ХАХАХАХАХАХА

    12:21 15.12.2025

  • 21 ООрана държава

    11 0 Отговор
    Аман от малоумщина от тия ппдб, я багайте обратно в кабинета на шиши като сте толкова отворени

    12:21 15.12.2025

  • 22 Зъл пес

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "малий,":

    Фук,фук,и на края пълни гащи с лук:)))Слагате тигана преди да е хваната рибата.Ни зваете за който последен се смее,(радва,перифразирам)

    12:21 15.12.2025

  • 23 Домашен любимец

    8 0 Отговор
    Аз ли да ви обяснявам как се роди ала - бала израза? Добре! Отявлени врагове на президента, ПП и истината няма да спрат да твърдят, че ала - бала е машинации за печелене на изборите, вероятно чрез машините! Петков каза алабала с президента и имаше предвид, че в началото на политическото си битие се увъртаха около президента и неговия рейтинг, като така са постигнали висок резултат! Бе ги събрал и убеждаваше да се сглобят с Герб и изперат ББ, на което активистите от провинцията го гледаха с укор и той ги подплаши, че ако отидат на избори без да могат да се отъркат в рейтинга на президента, който ги изкара и шарлатани, повечето от тях няма да са депутати, а за Герб да не се безпокоят, защото посолството ги подкрепя, МВР ще бъде наше и т.н. нереалности, които приключиха зле!

    12:21 15.12.2025

  • 24 Генрал Решетников

    5 6 Отговор
    Радев, чии е Крим?

    Коментиран от #31, #38

    12:22 15.12.2025

  • 25 гошо

    7 1 Отговор
    Дъртото гномче се страхува.

    12:22 15.12.2025

  • 26 ОТНЕХА ВСИЧКИ ПРАВОМОЩИЯ

    9 3 Отговор
    НА ПРЕЗИДЕНТА И РЕШИХА,ЧЕ СА МНОГО ВЕЛИКИ.
    ОБАЧЕ,СЕГА СА ПО-НИСКИ ОТ ТРЕВАТА
    И СЕ ЧУДЯТ КАК ДА МУ СЕ ПОДМАЗВАТ.
    А РАДЕВ СЕ ЗАБАВЛЯВА И ИМ ГЛЕДА СЕИРА.

    12:22 15.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Георгиев

    4 3 Отговор
    Този мръсник е в бившия кабинет на Т. Живков? На малкия му пръст не може да стъпи. Този крадец трябва да влезе в ЦСЗ, където го очаква остъклен "кабинет", с подходящо раирани работно облекло, белач на картофи. И за това се съмнявам, че става.

    12:23 15.12.2025

  • 29 Аоо

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ако имахме служби за сигурност":

    За еничари си прав, но тук думата руски е грешна и излишна. Става въпрос за еничари български от държавата с главно Д

    12:23 15.12.2025

  • 30 Ти си

    7 1 Отговор
    Да не казвам..
    Радев е виновен за всичко
    Или ти харесва професията протестър

    12:24 15.12.2025

  • 31 КРИМ Е РУСКИ

    7 4 Отговор

    До коментар #24 от "Генрал Решетников":

    И НЕФТОХИМА Е РУСКИ.

    12:24 15.12.2025

  • 32 ассфдгг

    6 1 Отговор
    Феноменално мазни типове.... Чак те хваща гнус да ги слушаш. Има си методология за тези срещи, той ги пита ще правите ли правителство - а вие ще се кандидатирате ли? Записа - пеевски е виновен????! Абсурдно просто. Тия заедно с останалите 240 в парламента трябва да ги пратим някъде в някоя мина да покопат.

    12:24 15.12.2025

  • 33 Григор

    7 2 Отговор
    Както винаги от "ПП-ДБ" се държат идиотски! Защо ли? Ами защото темата на срещата е друга. Срещата между Радев и коалицията е за да се разбере дали коалицията има намерение да съставя правителство и ако "да" да им се връчи мандата. Дали Радев ще се явява на избори или не си е негов личен проблем и той не е длъжен да го обсъжда. От "ПП-ДБ" страх ги тресе да не би Радев да участвува в изборите. Те се опитаха да се представят като водеща сила и лице на протестите. Фалшификацията им обаче не издържа, защото излязоха на яве SMS-и между Кирил Петков и Пеевски и между Николай Денков и Пеевски. Тъй че на борците от "ПП-ДБ" срещу Пеевски ЧЕСТИТО! КОАЛИЦИЯТА НА ЧИЧКО СОРОС СА ПРОСТО ЕДНИ ИЗМАМНИЦИ И ВЪЖЕИГРАЧИ!

    12:25 15.12.2025

  • 34 наблюдател

    4 3 Отговор
    Резидента си има партия и тя е ПП. За какво му е да основава друга. Просто прави вътрешнопратиен преврат и изхвърля розовото прасе, парапетката и ниското чело на боклука. След това както го е описал Жельо Желев във "Фашизмът".

    Коментиран от #51

    12:26 15.12.2025

  • 35 Политолог

    4 1 Отговор
    Стойчо Стоев коментира по Нова нюз,че след като Президентът е казал на Атанас Атанасов,че темата за евентуална конкурентна партия не е тема за коментар
    в Президентството,Атанас Атанасов е трябвало да репликира,дано не се коментира в друга държава.

    12:26 15.12.2025

  • 36 То и без това

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "избирател":

    240 са много.

    12:28 15.12.2025

  • 37 Весеро

    7 1 Отговор
    Заключете го Пеевски в кабинета на Тодор Живков и изхвърлете ключа. На вратата напишете: Зад тази врата има голямо зло, никога не я отваряйте.

    Коментиран от #57

    12:29 15.12.2025

  • 38 отговор

    7 4 Отговор

    До коментар #24 от "Генрал Решетников":

    Крим е руски! И Одеса ще бъде руска, каквато винаги е била!

    12:29 15.12.2025

  • 39 Доктор

    7 3 Отговор
    Тези помияри, ПП ДБ са значително по-отвратителни и от ГЕРБ.

    12:30 15.12.2025

  • 40 50/50

    4 3 Отговор
    Той, тоя президент много кротък! Сачева се репчи, лидера и бил мъдър, а той, вместо да я прати при инициалите на Караканчева и пуйките, спазва неутралния протокол на консултациите! Тези го питат ще става ли конкурент /но не и съюзник!!!/, той пак спазва приличие и протокол, вместо да ги пита доволни ли са от написаната И от тях домова книга...!?

    12:30 15.12.2025

  • 41 ококор

    5 3 Отговор
    нa пpoлeт пп-дб-тaтa cядaмe в cкyтa нa пeeвcки и пaк щe пиeм мaзнo тypcкo кaфe зaeднo c бyци зa пo гoлям дял oт дeмoкpaтичнaтa бaницa! дa живee дeмoкpaциятa дpyгapи!

    12:30 15.12.2025

  • 42 Хехе

    6 0 Отговор
    Ама партия Балъкови? Защо на митинга не го попитахте,докато имаше еуфория? На негова територия той ви се присмя с напомнянето за "Ала-бала" и взе инициативата спрямо вас! Сачева сама Му беше по-добър опонент от всички ПП-шарлатани,групово цъфнали на Дондуков.

    12:30 15.12.2025

  • 43 Радев е последна надежда

    5 1 Отговор
    за съдраните бг галоши.

    12:30 15.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Никси

    2 6 Отговор

    До коментар #12 от "Ако имахме служби за сигурност":

    А ти видел ли си Български Депутати в Турски Парламент А ? , Радев направи ли партия Юли месец като му изтече мандата за Президент и ще ви отсвири с 200 в час , май неколцина ще си избирате крушите и с 200 към Анадола , а не да ми дерибейства те тука и безчинствате и що има пари да ги отклоните за Турция още от времето с тройната коалиция с НДСВ , даже Борисов отнесе всичките негативи заради ВАС Турците в Парламента с ваща наглост и дебелоочие!!!.

    12:31 15.12.2025

  • 46 Ала Бала Портокала

    5 0 Отговор
    От болната глава на здравата!

    12:32 15.12.2025

  • 47 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 3 Отговор
    ДНЕС СЕ СЪСТОЯ СРЕЩА - РАЗГОВОР И .................... УГОВОРКА ЗА СГЛОБКА МЕЖДУ ................... ШАРЛАТАНИТЕ ОТ (ППДБ) и ТЕХНИЯ СЪЗДАТЕЛ И ДУХОВЕН БАЩА ................... ШАРЛАТАНИНА И КРЪСТНИК НА МАФИЯТА , МИСТЪР КЕШ ..................... ФАКТ !

    12:33 15.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Що..?

    2 2 Отговор
    Говорите с тати
    Ала- бала през тати
    Пак ще се гушнете
    Малко прах , лъскав , звезден по пагоните на натовския генерал
    Пфу!

    Коментиран от #62

    12:34 15.12.2025

  • 51 Едва ли

    2 4 Отговор

    До коментар #34 от "наблюдател":

    Много лош имидж си създаде тази партия.Нищо,че се опитват да ни убедят,че са голяма работа Например ,Борисов може да ни покаже ТОЧНО какво е построено,докато ГЕРБ е била във властта.Аз моля само за едно единствено нещо да покаже ПП,ама няма.На тях им дай да говорят и да критикуват.Преди да критикуваш кажи--ето виж аз как мога.Пък площада в триъгълника на властта събирал максимум 30 хил.човека,обаче за ПП протестиращите всеки ден нарастват със стотици хиляди.Нямат структури и сами себе си нахъсват.

    12:34 15.12.2025

  • 52 Янко

    2 4 Отговор
    Голям страх ги тресе тия нещастици от президента. И Герберастите и тоя пишман генерал жабок Атанасов ПП, а Шишо направо го втриса. Баламурници, гледайте си вашите партии.

    12:34 15.12.2025

  • 53 Ние турците от Боташ

    5 2 Отговор
    ще финансираме кампанията на Радев!

    12:36 15.12.2025

  • 54 служба ГРАО

    2 0 Отговор
    Поради прокъсания чувал с нежелания новогодишен подарък еврото, "добрият старец" се преименува на Дяд Омраз.

    12:36 15.12.2025

  • 55 123456

    3 0 Отговор
    Ние имаме всичко като държава .Как допуснахме 36 години да ни окрадат до шушка , не знам .Вече си мисля , че трябва да в;езе армията , за да изкара крадците и схемите им от държавата

    12:37 15.12.2025

  • 56 ПП Шарлатан

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Партията на Ала-балата призовава да няма Ала-бала.

    12:37 15.12.2025

  • 57 Да я залят с бензин

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Весеро":

    И да драснат клечката.

    12:37 15.12.2025

  • 58 ЧИЧО

    2 0 Отговор
    Каква сигурност бе Кокорчо!Сигурноста е за вас, ще си взимате големите заплати а за обикновените хора едно нищо. Защо пенсиите от юли а вашите заплати ги увеличавате на всяко тримесечие! Който вярва на тия лъжци акъл няма.

    12:37 15.12.2025

  • 59 !!!?

    0 0 Отговор
    Очевидно дълбоко законспирираният проект "Мистър Кеш-ново начало" на КГБ на терен се страхува от пълен крах при появата си като видя разгневените млади хора по площадите на България които не искат изпортени генерали да определят бъдещето им !!!?

    12:39 15.12.2025

  • 60 Вожда

    1 1 Отговор
    Генералисимус хаяскус толкова може.Младите спазиха добрия тон, не че не да знаели какъв въпрос и от кого ще бъде зададен на Президента. Ще си остаеи президенството ,за да се дърли с разни смехорани.

    12:40 15.12.2025

  • 61 Пулицай на гадината

    1 0 Отговор
    Динете ни заплуатата с пейсе пруцента, бе сирсеми! Втори месец идвам уцеляваме бес увиличение!

    12:40 15.12.2025

  • 62 Самите те

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Що..?":

    В онзи запис казаха,че ако не е било ала-бала с Президента, щели да имат 7 ,най-много 10%.Днес той ги кара да опровергават.Ама ние на ушите си ли да вярваме,или на техните оправдания.Да се сърдят на Радостин Василев.Тогава около300 К техни избиратели се отрекоха от тях,сега мислят,че хората забравят.Ама сигурно конкуренцията спи зимен сън.Надявайте се

    12:41 15.12.2025

  • 63 Вътрешна информация

    1 1 Отговор
    Партията НН в момента се разпада и има голя отлив по места .Хората разбраха , че ги използват и не искат да се асоцират с тези индивиди от парламента .Текат процеси и Хасково което беше бастион на НН даде отвод , много малки общини също , но в момента няма гласност на този процес

    12:41 15.12.2025

  • 64 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    0 1 Отговор
    Фатмака няма как да е конкурент на академик Денков и най-добрият финансов министър до сега, Асен Василев.
    румен кРадев е един национален предател, обслужващ интересите на Мордор и мафията.

    12:42 15.12.2025

  • 65 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Промяна":

    ФАЛШИВОТО ШАРЛАТАНСКОТО НАПЪВА СЕ ДА ТРОЛИ ПЪК ПЛАТЕНОТО НАПЪВАЙ СЕ ДАВАЙ ХАХАХАХАХА ФАЛШИВОТОООО

    12:42 15.12.2025

