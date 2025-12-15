ПП-ДБ към Румен Радев: Ние сега разговаряме с президента или с конкурента?

Днес започнаха консултациите при президента за сформиране на правителство с политическите партии в 51-вото НС. Конституционната процедура стартира отначало след като в петък парламента прие оставката на кабинета "Желязков", предаде БНТ.

Първи при Румен Радев отидоха от ГЕРБ-СДС. Те бяха представени от Деница Сачева.

Консултациите с ПП-ДБ започнаха в 11.30 ч.

Атанас Атанасов от ДСБ попита Радев дали ще се яви на избори. И допълни въпроса "Ние сега разговаряме с президента или с конкурента?".

"Ние сме тук, за да провеждаме консултации. Не сме се събрали на раздумка за някаква хипотетична моя партия", заяви Румен Радев.

Отново категорично посочи, че не иска тези консултации да се превръщат в предизборна кампания.

"Страната ни се намира в сложна политическа ситуация с правителство, което бе принудено да подаде оставка", обобщи президентът Румен Радев.

Призова ПП-ДБ да кажат как виждат важния въпрос за бюджета. Попита ги още дали имат виждане за това кога да бъдат изборите и дали ще инициират промени в Изборния кодекс.

Асен Василев отговори, че според него сегашното правителство трябва да внесе удължителен закон, който да бъде приет преди края на годината, за да "има сигурност за всички български граждани".

Той изрази надежда правителството още тази седмица да успее да внесе този закон.

"Що се отнася до ново управление в текущия парламент, ние смятаме, че това е невъзможно и нежелателно. Гражданите протестираха срещу модела на управление на Борисов и Пеевски. Той трябва да бъде разграден, а свалянето на правителството е само част от първата стъпка", заяви Асен Василев.

Божидар Божанов заяви, че трябва да има промени в Изборния кодекс, за да има въведено цялостно машинно гласуване. От ПП-ДБ ще търсят консенсус по тази тема.

Румен Радев подкрепи идеята за цялостно машинно гласуване, за да "престанат безобразията с невалидните протоколи и бюлетини".

Президентът попита ПП-ДБ какво са имали предвид, когато са казали "ала-бала през президента".

Трябва да гледаме много държавнически на всичко това, което се случва в страната, заяви Ивайло Мирчев и да се "спре с ала-бала".

"Ние имаме още няколко важни задачи в този парламент. Снемане на охраната на Пеевски и на всички депутати. На това нещо трябва да се сложи край, затова сме свикали извънредна комисия да видим кой има воля в НС".

Мирчев поиска Пеевски да бъде "изкаран и от кабинета на Тодор Живков". Това е символно, поясни той. 30 години по-късно България се връща от времена, от които уж бягахме, допълни той.

Румен Радев се съгласи и каза, че също е за това да не се злоупотребява с редица институции.

Президентът Румен Радев ще проведе консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет. Първият мандат отива при най-голямата парламентарна група – в случая ГЕРБ. Ако тя не успее да излъчи правителство, вторият мандат се предоставя на втората по численост сила – ПП–ДБ. Третият мандат е по избор на президента и може да бъде даден на която и да е друга парламентарна група.

Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът разпуска Народното събрание, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.