ПП-ДБ към Румен Радев: Ние сега разговаряме с президента или с конкурента?

Днес започнаха консултациите при президента за сформиране на правителство с политическите партии в 51-вото НС. Конституционната процедура стартира отначало след като в петък парламента прие оставката на кабинета "Желязков", предаде БНТ.
Първи при Румен Радев отидоха от ГЕРБ-СДС. Те бяха представени от Деница Сачева.
Консултациите с ПП-ДБ започнаха в 11.30 ч.
Атанас Атанасов от ДСБ попита Радев дали ще се яви на избори. И допълни въпроса "Ние сега разговаряме с президента или с конкурента?".
"Ние сме тук, за да провеждаме консултации. Не сме се събрали на раздумка за някаква хипотетична моя партия", заяви Румен Радев.
Отново категорично посочи, че не иска тези консултации да се превръщат в предизборна кампания.
"Страната ни се намира в сложна политическа ситуация с правителство, което бе принудено да подаде оставка", обобщи президентът Румен Радев.
Призова ПП-ДБ да кажат как виждат важния въпрос за бюджета. Попита ги още дали имат виждане за това кога да бъдат изборите и дали ще инициират промени в Изборния кодекс.
Асен Василев отговори, че според него сегашното правителство трябва да внесе удължителен закон, който да бъде приет преди края на годината, за да "има сигурност за всички български граждани".
Той изрази надежда правителството още тази седмица да успее да внесе този закон.
"Що се отнася до ново управление в текущия парламент, ние смятаме, че това е невъзможно и нежелателно. Гражданите протестираха срещу модела на управление на Борисов и Пеевски. Той трябва да бъде разграден, а свалянето на правителството е само част от първата стъпка", заяви Асен Василев.
Божидар Божанов заяви, че трябва да има промени в Изборния кодекс, за да има въведено цялостно машинно гласуване. От ПП-ДБ ще търсят консенсус по тази тема.
Румен Радев подкрепи идеята за цялостно машинно гласуване, за да "престанат безобразията с невалидните протоколи и бюлетини".
Президентът попита ПП-ДБ какво са имали предвид, когато са казали "ала-бала през президента".
Трябва да гледаме много държавнически на всичко това, което се случва в страната, заяви Ивайло Мирчев и да се "спре с ала-бала".
"Ние имаме още няколко важни задачи в този парламент. Снемане на охраната на Пеевски и на всички депутати. На това нещо трябва да се сложи край, затова сме свикали извънредна комисия да видим кой има воля в НС".
Мирчев поиска Пеевски да бъде "изкаран и от кабинета на Тодор Живков". Това е символно, поясни той. 30 години по-късно България се връща от времена, от които уж бягахме, допълни той.
Румен Радев се съгласи и каза, че също е за това да не се злоупотребява с редица институции.
Президентът Румен Радев ще проведе консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет. Първият мандат отива при най-голямата парламентарна група – в случая ГЕРБ. Ако тя не успее да излъчи правителство, вторият мандат се предоставя на втората по численост сила – ПП–ДБ. Третият мандат е по избор на президента и може да бъде даден на която и да е друга парламентарна група.
Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът разпуска Народното събрание, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Коментиран от #13, #56
12:13 15.12.2025
2 малий,
Коментиран от #22
12:13 15.12.2025
3 БАЦЕ ЕООД
12:14 15.12.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #27
12:14 15.12.2025
5 Едни
12:14 15.12.2025
6 Дрът русофил
12:14 15.12.2025
7 Свикване на Велико Народно Събрание
Единственото, което е ДЛЪЖЕН да направи президентът са НЕ консултации, а УВЕДОМЯВАНЕ за свикване на ВНС.
12:14 15.12.2025
8 наблюдател
Коментиран от #12
12:15 15.12.2025
9 И льотчика ще се приземи по корем
12:16 15.12.2025
10 замислен
12:17 15.12.2025
11 Евроджендър
12:17 15.12.2025
12 Ако имахме служби за сигурност
До коментар #8 от "наблюдател":щеше ли 5-тата руска колона от руски еничари да си разиграва коня?
Коментиран от #29, #45
12:18 15.12.2025
13 мухаха
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Сретен Йосич ще се казва новата партия.. ще хвърчат тикви и свински котлети на следващите избори!
12:18 15.12.2025
14 Яловец
12:18 15.12.2025
15 Някой
12:18 15.12.2025
16 Промяна
12:19 15.12.2025
17 готвят му капанче
12:19 15.12.2025
18 избирател
Коментиран от #36
12:20 15.12.2025
19 Да де
Той не подкрепя официално позицията на Орбан
Защо?
Какво го спира сега, когато Борисов/ Пеевски подадоха оставка?!
Нито дума от Радев ,бче е необходимо въз основа на форсмажорната ситуация, Парламентът да приеме решение за отлагане на влизането в Еврозоната
Защо?!
Мрънка днес на Атанасов ще има ли партия или не..
Жалък!
Баровец!
12:20 15.12.2025
20 Промяна
12:21 15.12.2025
21 ООрана държава
12:21 15.12.2025
22 Зъл пес
До коментар #2 от "малий,":Фук,фук,и на края пълни гащи с лук:)))Слагате тигана преди да е хваната рибата.Ни зваете за който последен се смее,(радва,перифразирам)
12:21 15.12.2025
23 Домашен любимец
12:21 15.12.2025
24 Генрал Решетников
Коментиран от #31, #38
12:22 15.12.2025
25 гошо
12:22 15.12.2025
26 ОТНЕХА ВСИЧКИ ПРАВОМОЩИЯ
ОБАЧЕ,СЕГА СА ПО-НИСКИ ОТ ТРЕВАТА
И СЕ ЧУДЯТ КАК ДА МУ СЕ ПОДМАЗВАТ.
А РАДЕВ СЕ ЗАБАВЛЯВА И ИМ ГЛЕДА СЕИРА.
12:22 15.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Георгиев
12:23 15.12.2025
29 Аоо
До коментар #12 от "Ако имахме служби за сигурност":За еничари си прав, но тук думата руски е грешна и излишна. Става въпрос за еничари български от държавата с главно Д
12:23 15.12.2025
30 Ти си
Радев е виновен за всичко
Или ти харесва професията протестър
12:24 15.12.2025
31 КРИМ Е РУСКИ
До коментар #24 от "Генрал Решетников":И НЕФТОХИМА Е РУСКИ.
12:24 15.12.2025
32 ассфдгг
12:24 15.12.2025
33 Григор
12:25 15.12.2025
34 наблюдател
Коментиран от #51
12:26 15.12.2025
35 Политолог
в Президентството,Атанас Атанасов е трябвало да репликира,дано не се коментира в друга държава.
12:26 15.12.2025
36 То и без това
До коментар #18 от "избирател":240 са много.
12:28 15.12.2025
37 Весеро
Коментиран от #57
12:29 15.12.2025
38 отговор
До коментар #24 от "Генрал Решетников":Крим е руски! И Одеса ще бъде руска, каквато винаги е била!
12:29 15.12.2025
39 Доктор
12:30 15.12.2025
40 50/50
12:30 15.12.2025
41 ококор
12:30 15.12.2025
42 Хехе
12:30 15.12.2025
43 Радев е последна надежда
12:30 15.12.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Никси
До коментар #12 от "Ако имахме служби за сигурност":А ти видел ли си Български Депутати в Турски Парламент А ? , Радев направи ли партия Юли месец като му изтече мандата за Президент и ще ви отсвири с 200 в час , май неколцина ще си избирате крушите и с 200 към Анадола , а не да ми дерибейства те тука и безчинствате и що има пари да ги отклоните за Турция още от времето с тройната коалиция с НДСВ , даже Борисов отнесе всичките негативи заради ВАС Турците в Парламента с ваща наглост и дебелоочие!!!.
12:31 15.12.2025
46 Ала Бала Портокала
12:32 15.12.2025
47 ЕДГАР КЕЙСИ
12:33 15.12.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Що..?
Ала- бала през тати
Пак ще се гушнете
Малко прах , лъскав , звезден по пагоните на натовския генерал
Пфу!
Коментиран от #62
12:34 15.12.2025
51 Едва ли
До коментар #34 от "наблюдател":Много лош имидж си създаде тази партия.Нищо,че се опитват да ни убедят,че са голяма работа Например ,Борисов може да ни покаже ТОЧНО какво е построено,докато ГЕРБ е била във властта.Аз моля само за едно единствено нещо да покаже ПП,ама няма.На тях им дай да говорят и да критикуват.Преди да критикуваш кажи--ето виж аз как мога.Пък площада в триъгълника на властта събирал максимум 30 хил.човека,обаче за ПП протестиращите всеки ден нарастват със стотици хиляди.Нямат структури и сами себе си нахъсват.
12:34 15.12.2025
52 Янко
12:34 15.12.2025
53 Ние турците от Боташ
12:36 15.12.2025
54 служба ГРАО
12:36 15.12.2025
55 123456
12:37 15.12.2025
56 ПП Шарлатан
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Партията на Ала-балата призовава да няма Ала-бала.
12:37 15.12.2025
57 Да я залят с бензин
До коментар #37 от "Весеро":И да драснат клечката.
12:37 15.12.2025
58 ЧИЧО
12:37 15.12.2025
59 !!!?
12:39 15.12.2025
60 Вожда
12:40 15.12.2025
61 Пулицай на гадината
12:40 15.12.2025
62 Самите те
До коментар #50 от "Що..?":В онзи запис казаха,че ако не е било ала-бала с Президента, щели да имат 7 ,най-много 10%.Днес той ги кара да опровергават.Ама ние на ушите си ли да вярваме,или на техните оправдания.Да се сърдят на Радостин Василев.Тогава около300 К техни избиратели се отрекоха от тях,сега мислят,че хората забравят.Ама сигурно конкуренцията спи зимен сън.Надявайте се
12:41 15.12.2025
63 Вътрешна информация
12:41 15.12.2025
64 "Всякога проклета Русия" по Раковски
румен кРадев е един национален предател, обслужващ интересите на Мордор и мафията.
12:42 15.12.2025
65 Промяна
До коментар #44 от "Промяна":ФАЛШИВОТО ШАРЛАТАНСКОТО НАПЪВА СЕ ДА ТРОЛИ ПЪК ПЛАТЕНОТО НАПЪВАЙ СЕ ДАВАЙ ХАХАХАХАХА ФАЛШИВОТОООО
12:42 15.12.2025