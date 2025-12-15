Новини
Спорт »
Тенис »
Мая Мичева стана шампионка на турнир до 14 г. в академията на Рафаел Надал

Мая Мичева стана шампионка на турнир до 14 г. в академията на Рафаел Надал

15 Декември, 2025 12:17 256 0

  • мая мичева -
  • спечели -
  • титла-
  • турнир -
  • тенис-
  • европа-
  • академията на рафаел надал -
  • манакор -
  • испания

Българката победи Елиса Кристина Чавес

Мая Мичева стана шампионка на турнир до 14 г. в академията на Рафаел Надал - 1
Снимка: БФ Тенис
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мая Мичева спечели титлата на сингъл при момичетата на турнир до 14 г. от трета категория на Тенис Европа в академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания).

 

Българката победи във финала с 4:6, 6:0, 6:3 представителката на домакините Елиса Кристина Чавес. Преди този мач Мичева пък спечели четири поредни победи без да загуби сет.

Преди две седмици Мая Мичева спечели и титлата на сингъл на турнир до 14 г. от втора категория на Тенис Европа в Норкьопинг (Швеция).


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ