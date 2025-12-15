Мая Мичева стана шампионка на турнир до 14 г. в академията на Рафаел Надал

Мая Мичева спечели титлата на сингъл при момичетата на турнир до 14 г. от трета категория на Тенис Европа в академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания).

Българката победи във финала с 4:6, 6:0, 6:3 представителката на домакините Елиса Кристина Чавес. Преди този мач Мичева пък спечели четири поредни победи без да загуби сет.

Преди две седмици Мая Мичева спечели и титлата на сингъл на турнир до 14 г. от втора категория на Тенис Европа в Норкьопинг (Швеция).