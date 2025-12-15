Новини
Българският бадминтон с нов златен връх: Сестрите Стоеви покориха Индия

15 Декември, 2025 10:08

Петкратните европейски шампионки продължават да пишат история

Българският бадминтон с нов златен връх: Сестрите Стоеви покориха Индия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Стефани и Габриела Стоеви отново издигнаха националния флаг на върха, след като спечелиха титлата на двойки жени на престижния международен турнир по бадминтон „BWF Tour Super 100“ в Кутак, Индия.

В решителния финал, поставените под номер едно в схемата Стоеви демонстрираха характер и класа, като надделяха над малайзийките Кармен Тин и Син Е Онг с резултат 21:19, 21:14.

Срещата продължи едва 39 минути, но бе изпълнена с динамика и напрежение, особено в първия гейм, когато българките изоставаха със 17:18. С невероятна концентрация и силна серия в края, те обърнаха развоя и грабнаха преднината. Във втората част Стефани и Габриела показаха защо са сред най-добрите в света – поведоха убедително със 17:9 и без да дадат шанс на съперничките си, затвориха мача в своя полза.

Така нашите момичета записаха пета поредна победа в турнира и заслужено се окичиха със златните медали.

Това е осми финал за сестрите Стоеви през 2025 година и впечатляващ седми трофей в колекцията им за сезона.

 


  1 мразя ви без пари

    1 0 Отговор
    10:16 15.12.2025

