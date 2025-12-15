България научи съперниците си в квалификациите за Световното първенство по футзал

Националният отбор на България по футзал научи съперниците си в квалификациите за Световното първенство през 2028 година, след като в Дома на европейския футбол в Нион бе изтеглен жребият за предварителния кръг на европейските квалификации.

„Лъвовете“ попаднаха в група Е, заедно с тимовете на Северна Македония, Литва и Турция.

Срещите от предварителния кръг ще се проведат под формата на мини-турнир, като всички двубои ще се изиграят в периода 6–15 април 2026 година. Домакин на групата ни е Литва.

Според регламента, победителят и вторият в класирането на всяка група се класират за основната фаза на квалификациите за Мондиал 2028.

Жребият бе изтеглен в Нион на 12 декември 2025 година, като в предварителния кръг участват 24 национални отбора, разпределени в шест групи по четири тима.

Допълнително ще бъде уточнена програмата на мачовете от групата на националния отбор по футзал.