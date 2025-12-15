Германия приема беларуски опозиционери, освободени от затвора

Германия ще приеме двама видни беларуски опозиционери, наскоро освободени от затвора, съобщи германският министър на вътрешните работи Александър Добринт, цитиран от ДПА, предава БТА.

Става дума за Мария Колесникова и бившия кандидат за президент Виктор Бабарико. "Имаме силен интерес да подкрепяме демократичното движение, дори когато то функционира извън Беларус, както е в момента", поясни Добринт пред германската телевизия А Ер Де. Той добави: "Днес ще приемем двама изявени опозиционни политици, които бяха в затвора."

В събота президентът на Беларус Александър Лукашенко освободи 123 политически затворници. Според неговата пресслужба освобождаването е станало "в рамките на споразумение, сключено с американския президент Доналд Тръмп и по негово настояване".

Повечето от освободените бяха транспортирани с автобус към Украйна, включително Колесникова и Бабарико.

Преди обявяването на приемането им от Германия, Колесникова заяви, че няма да остане в Украйна. "Мисля да се преместя в друга държава. Сестра ми е в Европа, а и близките ми живеят другаде", каза тя на пресконференция в Киев. Бабарико посочи, че има други планове за бъдещето си.

Мария Колесникова бе една от лидерите на масовите протести след спорните президентски избори през 2020 г. Тя бе арестувана през септември 2020 г. и година по-късно бе осъдена на 11 години затвор за заговор за сваляне на правителството.