Новини
Свят »
Германия »
Германия приема беларуски опозиционери, освободени от затвора

Германия приема беларуски опозиционери, освободени от затвора

15 Декември, 2025 12:07, обновена 15 Декември, 2025 12:08 323 9

  • германия-
  • опозиционери-
  • беларус

Мария Колесникова и Виктор Бабарико ще продължат политическата си дейност в Европа

Германия приема беларуски опозиционери, освободени от затвора - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германия ще приеме двама видни беларуски опозиционери, наскоро освободени от затвора, съобщи германският министър на вътрешните работи Александър Добринт, цитиран от ДПА, предава БТА.

Става дума за Мария Колесникова и бившия кандидат за президент Виктор Бабарико. "Имаме силен интерес да подкрепяме демократичното движение, дори когато то функционира извън Беларус, както е в момента", поясни Добринт пред германската телевизия А Ер Де. Той добави: "Днес ще приемем двама изявени опозиционни политици, които бяха в затвора."

В събота президентът на Беларус Александър Лукашенко освободи 123 политически затворници. Според неговата пресслужба освобождаването е станало "в рамките на споразумение, сключено с американския президент Доналд Тръмп и по негово настояване".

Повечето от освободените бяха транспортирани с автобус към Украйна, включително Колесникова и Бабарико.

Преди обявяването на приемането им от Германия, Колесникова заяви, че няма да остане в Украйна. "Мисля да се преместя в друга държава. Сестра ми е в Европа, а и близките ми живеят другаде", каза тя на пресконференция в Киев. Бабарико посочи, че има други планове за бъдещето си.

Мария Колесникова бе една от лидерите на масовите протести след спорните президентски избори през 2020 г. Тя бе арестувана през септември 2020 г. и година по-късно бе осъдена на 11 години затвор за заговор за сваляне на правителството.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Германия стана като кошче за боклук

    13 0 Отговор
    Приема всякакви боклуци!

    Коментиран от #4, #8

    12:08 15.12.2025

  • 2 честен ционист

    9 0 Отговор
    Кирчо е пуснал брада като Бен Афлек във филма Арго 2012 и скоро ще почука на вратата на Канадското посолство в Букурещ.

    12:09 15.12.2025

  • 3 Разбуниха украинската кочина

    10 0 Отговор
    но не искат да живеят там. Бият си камшика от зор.

    12:12 15.12.2025

  • 4 Или

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Германия стана като кошче за боклук":

    Като сметище с чип. Които нямат чип, прескачат през оградата.

    12:12 15.12.2025

  • 5 Име

    3 0 Отговор
    Може да прибере и нашите тулупи, тъкмо ще ни спести съденето и вкарването им в затвора.

    Коментиран от #9

    12:22 15.12.2025

  • 6 нннн

    1 0 Отговор
    Те, германците, и мигранти приемат, с ножовете барабар.

    12:29 15.12.2025

  • 7 Далавера "Импекс"

    2 0 Отговор
    ...сделка,по настояване на Доналд Тръмп...нИ думай

    12:30 15.12.2025

  • 8 Брачед

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Германия стана като кошче за боклук":

    Нормално...боклук при боклук

    12:31 15.12.2025

  • 9 Ми Туу

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Име":

    Дали ще ги оправят пандизчиите или камиларите, все ще им е възпитателно.

    12:33 15.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания