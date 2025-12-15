Ливърпул влиза в надпревара с Манчестър Сити за Антоан Семеньо от Борнемут

Ливърпул официално отправи оферта към Борнемут за звездното им крило Антоан Семеньо, разкриват водещи британски издания. Мърсисайдци са решени да подсилят атаката си с универсален футболист, способен да играе по цялата ширина на нападението.

Макар точните параметри на предложението от "Анфийлд" да остават в тайна, слуховете сочат, че Ливърпул ще трябва да се изправи срещу сериозна конкуренция. Манчестър Сити също е хвърлил око на ганаеца и е готов да извади около 74 милиона евро за подписа му – сума, която може да разпали истинска трансферна война между двата английски гранда.

Антоан Семеньо, който се присъедини към Борнемут през януари 2023 г., впечатли с изявите си през изминалия сезон. В 15 срещи за "черешките" той реализира шест попадения и асистира за още три, доказвайки, че е сред най-обещаващите крила във Висшата лига.

Интересното е, че по време на последните разговори с Мохамед Салах, ръководството на Ливърпул е намекнало за намерението си да привлече ново крило, което да внесе свежест и гъвкавост в атакуващата линия на отбора. Семеньо, със своята скорост, техника и способност да играе както отляво, така и отдясно, изглежда идеалният избор за тази роля.