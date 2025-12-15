Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ливърпул влиза в надпревара с Манчестър Сити за Антоан Семеньо от Борнемут

Ливърпул влиза в надпревара с Манчестър Сити за Антоан Семеньо от Борнемут

15 Декември, 2025 09:43 482 0

  • ливърпул-
  • антоан семеньо-
  • трансфер-
  • борнемут-
  • манчестър сити-
  • висша лига-
  • футбол-
  • новини-
  • крило

Мърсисайдци са направили предложение за привличането на играча

Ливърпул влиза в надпревара с Манчестър Сити за Антоан Семеньо от Борнемут - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ливърпул официално отправи оферта към Борнемут за звездното им крило Антоан Семеньо, разкриват водещи британски издания. Мърсисайдци са решени да подсилят атаката си с универсален футболист, способен да играе по цялата ширина на нападението.

Макар точните параметри на предложението от "Анфийлд" да остават в тайна, слуховете сочат, че Ливърпул ще трябва да се изправи срещу сериозна конкуренция. Манчестър Сити също е хвърлил око на ганаеца и е готов да извади около 74 милиона евро за подписа му – сума, която може да разпали истинска трансферна война между двата английски гранда.

Антоан Семеньо, който се присъедини към Борнемут през януари 2023 г., впечатли с изявите си през изминалия сезон. В 15 срещи за "черешките" той реализира шест попадения и асистира за още три, доказвайки, че е сред най-обещаващите крила във Висшата лига.

Интересното е, че по време на последните разговори с Мохамед Салах, ръководството на Ливърпул е намекнало за намерението си да привлече ново крило, което да внесе свежест и гъвкавост в атакуващата линия на отбора. Семеньо, със своята скорост, техника и способност да играе както отляво, така и отдясно, изглежда идеалният избор за тази роля.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ