Решителна битка! Украйна си е върнала контрола над 16 кв. км край Покровск

Украинските сили са успели да си върнат контрола на около 16 квадратни километра в северната част на Покровск, Донецка област, през последните няколко седмици, съобщи Групата на украинските войски „Изток“ в публикация във Фейсбук, цитирана от Укринформ, пише БТА.
В близкия Мирноград украинските части задържат отбранителни линии и елиминират руските части в подстъпите на града, се казва в съобщението.
В него се уточнява, че логистиката в зоната остава сложна и украинските части предприемат мерки за разширяване на логистичните коридори до Мирноград.
Боевете в района на Покровск и Мирноград продължават от месеци и са една от основните горещи точки на фронта.
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #19, #48
10:57 14.12.2025
2 Пич
10:57 14.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 матю хари
Коментиран от #90
10:57 14.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Зеля
Коментиран от #24
11:00 14.12.2025
7 Касапин
11:00 14.12.2025
8 хи, хи,
11:00 14.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Разбира се
Коментиран от #15
11:01 14.12.2025
11 Питагор
Коментиран от #16, #37
11:01 14.12.2025
12 баце
Коментиран от #25
11:04 14.12.2025
13 Путлер
11:04 14.12.2025
14 Това ли е днешната
11:04 14.12.2025
15 Разбира се
До коментар #10 от "Разбира се":Киев за два дня и всьо 🤣🤣
Коментиран от #26
11:04 14.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ОТ МНОГО ВРЪЩАНЕ
11:04 14.12.2025
18 16 км. кър
11:04 14.12.2025
19 ахахаа
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":пак се разгонило котето, сърби го дупЕто
11:06 14.12.2025
20 Филип
Коментиран от #46
11:06 14.12.2025
21 4 години
11:06 14.12.2025
22 смех
11:07 14.12.2025
23 Ихааа
11:08 14.12.2025
24 Особено в нощните заведения на
До коментар #6 от "Зеля":Студентски град. Но защо ли остава не забелязано от органите които трябва да премахнат тази зараза.
11:08 14.12.2025
25 Баце
До коментар #12 от "баце":Ти да не предаваш от мястото на събитието или гераската те информира?
Коментиран от #39
11:09 14.12.2025
26 За 3 каза Марк Мили
До коментар #15 от "Разбира се":Не изопачавай думите му. 😄
Коментиран от #32
11:09 14.12.2025
27 стига бе
11:09 14.12.2025
28 Андро
Коментиран от #31, #35
11:10 14.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 БАЦЕ ЕООД
11:11 14.12.2025
31 Пропагандата
До коментар #28 от "Андро":винаги се цели в глупака. Без изключения.
11:12 14.12.2025
32 Маргарита Симонян
До коментар #26 от "За 3 каза Марк Мили":Киев за два дня и всьо.Преди 4 години.
Да си дойдем на думата.👍
Коментиран от #34
11:13 14.12.2025
33 име
Коментиран от #42, #89
11:13 14.12.2025
34 А пешо
До коментар #32 от "Маргарита Симонян":от сметището каза 1 ден и всьо. Търсин се само папагал. 😄
11:15 14.12.2025
35 осеяни
До коментар #28 от "Андро":значи ше поникнат нови ОЩЕ ПО ЛОШИ руснаци там и не само ще завземат Покровск ами, че и КОРЕНИ ще пуснат. Беги преди да ти осеят ..
11:15 14.12.2025
36 Руски
11:15 14.12.2025
37 Файърфлай
До коментар #11 от "Питагор":Точно колкото един чувал.И не са влезли,а са ги накарали да влязат.Само,че,как ще излязат ?
11:16 14.12.2025
38 И кво стана ся?
Коментиран от #43
11:17 14.12.2025
39 Ти нямаш
До коментар #25 от "Баце":ли редица информационни канали на различни езици.. Как така все акъл даваш уе?
11:17 14.12.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Факти
Коментиран от #45, #82, #87
11:18 14.12.2025
42 👇👇👇👇👇👇
До коментар #33 от "име":Голямо напъване от тези руснаци. бе
Справка за напъването- при Кобзон 😂
Коментиран от #73
11:18 14.12.2025
43 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #38 от "И кво стана ся?":От руснак войник не става.В това е проблема.
Коментиран от #50, #88
11:20 14.12.2025
44 хахаха
11:20 14.12.2025
45 Значи браво на Русия
До коментар #41 от "Факти":Щом фашизма опря до глупави деца да я борят, значи Русия пак намачка фашистите. 😄
11:20 14.12.2025
46 Андро
До коментар #20 от "Филип":Истина е.Дойде устна заповед да не се пленяват руски солдати,а да се ликвидират на място.Провизиите на бригадата със специално предназначиние чувствително намаляха и не можем да изхранвам,така да се каже пленници.Убиваме ги,след отказ да се предадат или оказана съпротива,казано между нас.
Коментиран от #49
11:21 14.12.2025
47 Демократ
До коментар #40 от "Фейк на часа":Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
11:21 14.12.2025
48 Сандо
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Как да го вземем като медиите са ваши?
11:21 14.12.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 хахаха
До коментар #43 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":ха ха ха - не обиждай украинските руснаци, които за разлика от руските руснаци са най силната армия в света
11:22 14.12.2025
51 Всеки ден
Коментиран от #54
11:22 14.12.2025
52 Пропагандата срещу Русия
Коментиран от #57
11:24 14.12.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Руски генерал
До коментар #51 от "Всеки ден":Украинците ни избиват така както немците не са ни избивали през 1941.
11:25 14.12.2025
55 Простокурин
11:25 14.12.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Хаха Украйна нищо не си е върнала
11:28 14.12.2025
61 Българите живеем в България бе мъник
До коментар #57 от "Ходи живей":Въпроса е ко правят тук безродниците. За ко си ни. Цигани да лъжат и да ги ползват за глупава пропаганда срещу Русия, за да унищожават Европа ни не требет. Нали мъник. 😄
11:29 14.12.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Чезни
До коментар #62 от "Е чезни де, ко та спира 😄":БеБоклук не-грамотен.
Коментиран от #65
11:33 14.12.2025
65 Е давай де
До коментар #64 от "Чезни":Кой та спира не разбрах. Да не би, че няма кой да фърля боклука в Люлин? 😄
11:35 14.12.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 БАЦЕ ЕООД
11:35 14.12.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 az СВО Победа 80
Медиен антикризисен PR на пълна пара!
А на терен реалността е съвсем различна...
Накратко:
1. В Красноармейск боеве не се водят отдавна. Градът е изцяло освободен. Казвах ви, че Киев ще продължава "да води боеве" по медиите там поне още месец. 🤣
2. В Димитров, на който в Киев казват Мирноград всичко ще приключи следващата седмица. Също окончателно.
Коментиран от #74, #77
11:37 14.12.2025
70 Кой какво си е върнал
11:38 14.12.2025
71 Миролюб Войнов, отчаян руснак
Не си заслужава да си губя времето с тъпи ру3ки коментари 😁
Коментиран от #72
11:40 14.12.2025
72 Е дай боже
До коментар #71 от "Миролюб Войнов, отчаян руснак":да ни отървеш от долнопробната ниско интелигентна пропаганда на фашизираният запад. 😄
11:43 14.12.2025
73 👍👍👍👍👍👍👍
До коментар #42 от "👇👇👇👇👇👇":укрьоците при Бандера как са!
11:43 14.12.2025
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Андро
11:45 14.12.2025
77 😂😂😂😂😂😂
До коментар #69 от "az СВО Победа 80":Герасимов ли ти го докладва?
11:45 14.12.2025
78 Гориил
11:45 14.12.2025
79 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
11:47 14.12.2025
80 Копейкиииии
11:47 14.12.2025
81 Путя
11:48 14.12.2025
82 🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #41 от "Факти":Говедарите за 20 години във Виетнам колко превзеха! 🤭🤭
Фърст арми.🤑🤑
11:49 14.12.2025
83 az СВО Победа 80
Стрелците просто са вървяли и са убивали. Избитите са евреи, празнуващи Ханука.
11:50 14.12.2025
84 Григор
11:51 14.12.2025
85 село Орешник (Хасково)
11:51 14.12.2025
86 Гориил
11:51 14.12.2025
87 Космос
До коментар #41 от "Факти":Ако Пусин не бе нападнал Украйна преди 4 години (!!!!!) то светът още щеше да смята че руската армия е втората армия в света.
11:51 14.12.2025
88 К.о.т.а.р.а.к оргинала
До коментар #43 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Те за това лашкат цялото натю, европката и 2 млн. укри при Бандера. 😅😂🤣
11:52 14.12.2025
89 стоян
До коментар #33 от "име":До 33 ком - а ти гледай по ютуб или тик ток рузките филми ,, задрищенск - аналогов нет ,, 16 серии са да видиш истинската федерация и живота там а не само москвабад
Коментиран от #91
11:54 14.12.2025
90 АБВ
До коментар #4 от "матю хари":"По-жалка от Русия няма."
Има - ти !
11:56 14.12.2025
91 вземи
До коментар #89 от "стоян":се разходи по добре, стига си гледал клипчета , че хептем оглупя
11:56 14.12.2025
92 продължавайте с мантрите
за снабдяване на местния гарнизон на ВСУ. Рано тази сутрин руските войски прекъснаха физически северния
път за снабдяване.
11:58 14.12.2025