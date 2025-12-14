Новини
Решителна битка! Украйна си е върнала контрола над 16 кв. км край Покровск
  Тема: Украйна

Решителна битка! Украйна си е върнала контрола над 16 кв. км край Покровск

14 Декември, 2025 10:55 1 581 92

  • русия-
  • украйна-
  • покровск-
  • купянск-
  • донбас-
  • донецка област-
  • ракети-
  • дронове

Логистиката в зоната остава сложна и украинските части предприемат мерки за разширяване на логистичните коридори до Мирноград

Решителна битка! Украйна си е върнала контрола над 16 кв. км край Покровск - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинските сили са успели да си върнат контрола на около 16 квадратни километра в северната част на Покровск, Донецка област, през последните няколко седмици, съобщи Групата на украинските войски „Изток“ в публикация във Фейсбук, цитирана от Укринформ, пише БТА.

В близкия Мирноград украинските части задържат отбранителни линии и елиминират руските части в подстъпите на града, се казва в съобщението.

В него се уточнява, че логистиката в зоната остава сложна и украинските части предприемат мерки за разширяване на логистичните коридори до Мирноград.

Боевете в района на Покровск и Мирноград продължават от месеци и са една от основните горещи точки на фронта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 67 Отговор
    аре бе копеи...вземете го тоз Покровск бре!!!

    Коментиран от #19, #48

    10:57 14.12.2025

  • 2 Пич

    69 9 Отговор
    Брях , Мм. му Стр. , войната ще завърши с пълна капитулация на Русия !!! Ех....... само какви мечти имат битите идиоти.....

    10:57 14.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 матю хари

    11 70 Отговор
    По-жалка от Русия няма.

    Коментиран от #90

    10:57 14.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Зеля

    49 7 Отговор
    Моите прахчета се разпространяват и НЕ прощават.... В БГ имам много абонати.....

    Коментиран от #24

    11:00 14.12.2025

  • 7 Касапин

    32 3 Отговор
    Чета за някаква месомелачка там. Със ситна или едра решетка е? И кой върти дръжката? Информирайте ни, де.

    11:00 14.12.2025

  • 8 хи, хи,

    33 2 Отговор
    война във фейса, найс!

    11:00 14.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Разбира се

    50 3 Отговор
    Даже до Москва стигнаха хахахаха

    Коментиран от #15

    11:01 14.12.2025

  • 11 Питагор

    43 2 Отговор
    4х4=16. Върнали са квадрат 4 на 4 километра. Много. И какво си мислят да го правят ?

    Коментиран от #16, #37

    11:01 14.12.2025

  • 12 баце

    61 3 Отговор
    Покровск е превзет от 1-2 седмици. Мирноград е обкръжен и там полека лека върви унищожение на украинските войски. Украинците може би се мъчат да спасят каквото могат като войска от Мирноград и атакуват около Покровск та да скъсат обкръженито. Северск е превзет. Волчанск е превзет. В купянск има опити да се върне града от украинците, ама се спънаха нещата. Защо не давате обективни новини, такива каквито са.

    Коментиран от #25

    11:04 14.12.2025

  • 13 Путлер

    8 30 Отговор
    Не моЗе да бъде! Нали побеждаваме.

    11:04 14.12.2025

  • 14 Това ли е днешната

    31 3 Отговор
    комедия..... част от съвременната трагедия наречена Украйна.

    11:04 14.12.2025

  • 15 Разбира се

    4 31 Отговор

    До коментар #10 от "Разбира се":

    Киев за два дня и всьо 🤣🤣

    Коментиран от #26

    11:04 14.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ОТ МНОГО ВРЪЩАНЕ

    31 1 Отговор
    И "ПОБЕДИ" ЗАТОВА СЕ ПРИБИРА НА ЗАПАД.КАТО ВОЛИШАТ ОТ ИЗЛАЗ НА МОРЕ ЩЕ ИЗЛЕЗЕТЕ ОТ КОМАТА.

    11:04 14.12.2025

  • 18 16 км. кър

    24 2 Отговор
    Укробите са си върнали къра, който е без значение за руснаците и там укрогнидите ще сеят гмо пшеница, а бг продажните ни политици-подметки, първи ще купуват.

    11:04 14.12.2025

  • 19 ахахаа

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    пак се разгонило котето, сърби го дупЕто

    11:06 14.12.2025

  • 20 Филип

    3 30 Отговор
    Интересно е че обкръжените ватенки не се предават и биват ликвидирани.

    Коментиран от #46

    11:06 14.12.2025

  • 21 4 години

    4 30 Отговор
    Руски позор.

    11:06 14.12.2025

  • 22 смех

    21 1 Отговор
    Ама верно ли украинците с 20млн население ще управляват тая територия

    11:07 14.12.2025

  • 23 Ихааа

    14 1 Отговор
    колко много. 😄

    11:08 14.12.2025

  • 24 Особено в нощните заведения на

    16 1 Отговор

    До коментар #6 от "Зеля":

    Студентски град. Но защо ли остава не забелязано от органите които трябва да премахнат тази зараза.

    11:08 14.12.2025

  • 25 Баце

    2 14 Отговор

    До коментар #12 от "баце":

    Ти да не предаваш от мястото на събитието или гераската те информира?

    Коментиран от #39

    11:09 14.12.2025

  • 26 За 3 каза Марк Мили

    14 3 Отговор

    До коментар #15 от "Разбира се":

    Не изопачавай думите му. 😄

    Коментиран от #32

    11:09 14.12.2025

  • 27 стига бе

    17 1 Отговор
    Оставете соросните да се порадват преди нова година, едни фалшиви новини само им останаха...

    11:09 14.12.2025

  • 28 Андро

    5 24 Отговор
    Украинските сили не са губили контрол над Покровск.Никога руснаците не са влизали в града.Всичките им опити да обкръжат или да проникнат в Покровск,са осуетявани навреме от специалните елитни части на украинската армия.За Покровск се сражават най-опитните командоси на СЕЧ-а.Покрайнините на града са осеяни с трупове на нашественика,който се опитва от м.май,миналата година да осъществи пробив в това направление.Руските загуби само в Покровск,са над петдесет хеляди убити и още около седемдесет хиляяди ранени редовни,резервисти,донаборници без опит и наети войници.

    Коментиран от #31, #35

    11:10 14.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 БАЦЕ ЕООД

    19 1 Отговор
    Върнала си ... хахаха . как не сте ги написали с ГЛАВНИ БУКВИ ШЕСТНАДЕСЕТ КВАДРАТНИ КИЛОМЕТРА , за ПОВЕЧЕ новина . Смех

    11:11 14.12.2025

  • 31 Пропагандата

    19 2 Отговор

    До коментар #28 от "Андро":

    винаги се цели в глупака. Без изключения.

    11:12 14.12.2025

  • 32 Маргарита Симонян

    5 14 Отговор

    До коментар #26 от "За 3 каза Марк Мили":

    Киев за два дня и всьо.Преди 4 години.
    Да си дойдем на думата.👍

    Коментиран от #34

    11:13 14.12.2025

  • 33 име

    19 2 Отговор
    Тоя фейк пък откъде го измислихте, даже и ИВС не пуска такива партенки! Гледайте каналите на AMK maps, Suriyak maps, Thorkill maps, Creamy caprice, Military Summary, никъде няма подобви новини, а точно обратното. Обръча около бандерите в Мирноград става все по-малък, контатаката от преди някорко седмици отдавна спря и фронта пак тръгна на запад, а миналия ден са опитали да направят нова контраатака между Покровск и Мирноград и са спрени на десетина километра от Мирноград. В Покровск няма украински знамена, фейковете вече не вървят, щото заваля сняг и ще си личи че видеото е архивно. Единствено около Купянск напъват бандерите от около седмица, в бая голяма част са навлезнали, ама ще стане същото като с атаката към блокирания Мирноград. Апропо, за контраатаката окоро Купянск са изтеглили части от Суми и ся руснаците ги напъват там.

    Коментиран от #42, #89

    11:13 14.12.2025

  • 34 А пешо

    10 3 Отговор

    До коментар #32 от "Маргарита Симонян":

    от сметището каза 1 ден и всьо. Търсин се само папагал. 😄

    11:15 14.12.2025

  • 35 осеяни

    5 7 Отговор

    До коментар #28 от "Андро":

    значи ше поникнат нови ОЩЕ ПО ЛОШИ руснаци там и не само ще завземат Покровск ами, че и КОРЕНИ ще пуснат. Беги преди да ти осеят ..

    11:15 14.12.2025

  • 36 Руски

    4 16 Отговор
    Смешници.

    11:15 14.12.2025

  • 37 Файърфлай

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Питагор":

    Точно колкото един чувал.И не са влезли,а са ги накарали да влязат.Само,че,как ще излязат ?

    11:16 14.12.2025

  • 38 И кво стана ся?

    5 14 Отговор
    Уж превзехме Покровск тридесет и два пъти, Герасимов през десет минути докладва на императора че е превзет, накрая не е, май пак се насрх....... Ме.... а? 🙊

    Коментиран от #43

    11:17 14.12.2025

  • 39 Ти нямаш

    4 4 Отговор

    До коментар #25 от "Баце":

    ли редица информационни канали на различни езици.. Как така все акъл даваш уе?

    11:17 14.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Факти

    7 14 Отговор
    Могучая 4 години не може да превземе град колкото Ямбол на 100 км от границата. А най-смешното е, че поне 10 пъти го обявиха за превзет, но това се оказа лъжа. Явно много го искат туй малко градче, което е толкова близо до "великата" Русия. Искат го, ама не могат да го вземат. Пълен резил.

    Коментиран от #45, #82, #87

    11:18 14.12.2025

  • 42 👇👇👇👇👇👇

    4 10 Отговор

    До коментар #33 от "име":

    Голямо напъване от тези руснаци. бе
    Справка за напъването- при Кобзон 😂

    Коментиран от #73

    11:18 14.12.2025

  • 43 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 8 Отговор

    До коментар #38 от "И кво стана ся?":

    От руснак войник не става.В това е проблема.

    Коментиран от #50, #88

    11:20 14.12.2025

  • 44 хахаха

    8 2 Отговор
    е те сега вече ще победи русия и ще си върне всички временно окупирани територии, даже тези от преди 10 години

    11:20 14.12.2025

  • 45 Значи браво на Русия

    10 4 Отговор

    До коментар #41 от "Факти":

    Щом фашизма опря до глупави деца да я борят, значи Русия пак намачка фашистите. 😄

    11:20 14.12.2025

  • 46 Андро

    4 9 Отговор

    До коментар #20 от "Филип":

    Истина е.Дойде устна заповед да не се пленяват руски солдати,а да се ликвидират на място.Провизиите на бригадата със специално предназначиние чувствително намаляха и не можем да изхранвам,така да се каже пленници.Убиваме ги,след отказ да се предадат или оказана съпротива,казано между нас.

    Коментиран от #49

    11:21 14.12.2025

  • 47 Демократ

    6 7 Отговор

    До коментар #40 от "Фейк на часа":

    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    11:21 14.12.2025

  • 48 Сандо

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Как да го вземем като медиите са ваши?

    11:21 14.12.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 хахаха

    5 9 Отговор

    До коментар #43 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    ха ха ха - не обиждай украинските руснаци, които за разлика от руските руснаци са най силната армия в света

    11:22 14.12.2025

  • 51 Всеки ден

    6 12 Отговор
    Там стотици крепостни отиват на месни щурмове който има късмет е пленен ,другите получават близка среща с укр.дрон или отрядите дето прочистват дупките дето се крият.Като ги пленят са мбого добрички насила мобилизирани насила изпратени.Ей ей скъсани ватенки са 2 хил долара мреъе като мухи.

    Коментиран от #54

    11:22 14.12.2025

  • 52 Пропагандата срещу Русия

    15 4 Отговор
    копае дъно след дъно и показва, че Русия пак нарита фашизма. Да благодарим на Русия!

    Коментиран от #57

    11:24 14.12.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Руски генерал

    3 10 Отговор

    До коментар #51 от "Всеки ден":

    Украинците ни избиват така както немците не са ни избивали през 1941.

    11:25 14.12.2025

  • 55 Простокурин

    4 11 Отговор
    Кога най-после руският народ ще потърси сметка от фашизоида путини неговите лакеи-олигарси? До кога ще умират млади руснаци за кефа на кремълските фашисти?

    11:25 14.12.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Хаха Украйна нищо не си е върнала

    11 3 Отговор
    Ами укронацистите са в капан от 16 кв. км. до Покровск и руснаците завъртяха месомелачката

    11:28 14.12.2025

  • 61 Българите живеем в България бе мъник

    12 2 Отговор

    До коментар #57 от "Ходи живей":

    Въпроса е ко правят тук безродниците. За ко си ни. Цигани да лъжат и да ги ползват за глупава пропаганда срещу Русия, за да унищожават Европа ни не требет. Нали мъник. 😄

    11:29 14.12.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Чезни

    1 4 Отговор

    До коментар #62 от "Е чезни де, ко та спира 😄":

    БеБоклук не-грамотен.

    Коментиран от #65

    11:33 14.12.2025

  • 65 Е давай де

    4 1 Отговор

    До коментар #64 от "Чезни":

    Кой та спира не разбрах. Да не би, че няма кой да фърля боклука в Люлин? 😄

    11:35 14.12.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 БАЦЕ ЕООД

    6 1 Отговор
    Обидно е как използват необразовани от малцинствата да коментират в полза на украйна .. Няма никаква тръпка в аргумента

    11:35 14.12.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 az СВО Победа 80

    9 1 Отговор
    🤣🤣🤣

    Медиен антикризисен PR на пълна пара!

    А на терен реалността е съвсем различна...

    Накратко:

    1. В Красноармейск боеве не се водят отдавна. Градът е изцяло освободен. Казвах ви, че Киев ще продължава "да води боеве" по медиите там поне още месец. 🤣

    2. В Димитров, на който в Киев казват Мирноград всичко ще приключи следващата седмица. Също окончателно.

    Коментиран от #74, #77

    11:37 14.12.2025

  • 70 Кой какво си е върнал

    6 1 Отговор
    и кой какво е завзел ще се разбере едва след края на военните действия и сключването на мирен договор.Дотогава направете отделна рубрика,, Войната в Украйна”.

    11:38 14.12.2025

  • 71 Миролюб Войнов, отчаян руснак

    4 5 Отговор
    Ру3кото безсилие и имотентност са въпияющи !!!
    Не си заслужава да си губя времето с тъпи ру3ки коментари 😁

    Коментиран от #72

    11:40 14.12.2025

  • 72 Е дай боже

    0 2 Отговор

    До коментар #71 от "Миролюб Войнов, отчаян руснак":

    да ни отървеш от долнопробната ниско интелигентна пропаганда на фашизираният запад. 😄

    11:43 14.12.2025

  • 73 👍👍👍👍👍👍👍

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "👇👇👇👇👇👇":

    укрьоците при Бандера как са!

    11:43 14.12.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Андро

    1 0 Отговор
    Нощта беше студена,около -5-6 градуса.Облачно е,но има отлична видимост.Дроновете се насочват по идеалната линия,а снайперите пукаха цяла нощ.И днес ще е същото.Стреляй и забрави,казва командира.Не си тормози психиката излишно.Аз съм с "американка"7х64-150 зърна.Отлични попадения дава на 900-1000 ярда.От скоро съм тук.Все още не съм раняван.За плен не,и дума не може да става.Подготвен съм за най-лошото в такъв момент.При нас пленници не са позволени.Хубаво е да воюваш когато имаш кауза.Тя те мотивира.

    11:45 14.12.2025

  • 77 😂😂😂😂😂😂

    3 2 Отговор

    До коментар #69 от "az СВО Победа 80":

    Герасимов ли ти го докладва?

    11:45 14.12.2025

  • 78 Гориил

    3 4 Отговор
    Войната е безсмислена. Русия прекрати военните действия. Украйна изтегля армията си от Донбас. Източен Купянск е под контрола на Киев. Границата е установена по река Оскол. Покровск става част от Русия.

    11:45 14.12.2025

  • 79 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    2 0 Отговор
    Ееее колегите без мозък дето се навядат на блатото вече ще изпиркат тотално завалиите,те от месец врякат неумно за тоя Попровск,че бил взят от блатните........😂😂😂😂

    11:47 14.12.2025

  • 80 Копейкиииии

    4 0 Отговор
    И да знаете че рублите не са пари.

    11:47 14.12.2025

  • 81 Путя

    4 1 Отговор
    Покровск и Купянск ги бяхме превзели преди месец и Герасим ми докладва

    11:48 14.12.2025

  • 82 🤣🤣🤣🤣🤣

    0 3 Отговор

    До коментар #41 от "Факти":

    Говедарите за 20 години във Виетнам колко превзеха! 🤭🤭
    Фърст арми.🤑🤑

    11:49 14.12.2025

  • 83 az СВО Победа 80

    1 2 Отговор
    Над 10 души са застреляни на плаж в Сидни!

    Стрелците просто са вървяли и са убивали. Избитите са евреи, празнуващи Ханука.

    11:50 14.12.2025

  • 84 Григор

    0 2 Отговор
    Украйна трябва бързо да преговаря и сключва мир, защото може да загуби Одеса и излаза си на Черно море. Тия глупашки разговори как ей сега ще обърнат всичко и ще изхвърлят руснаците са за идиоти!

    11:51 14.12.2025

  • 85 село Орешник (Хасково)

    0 0 Отговор
    Не виждам да пишете за паспортите на него и ортака му, нито за 14 милиона в кеш, нито за 4 милиарда по сметки.

    11:51 14.12.2025

  • 86 Гориил

    3 3 Отговор
    Мирният договор е приет за основа. В понеделник в Берлин Съединените щати и Русия ще диктуват условията му на Европа и Украйна.

    11:51 14.12.2025

  • 87 Космос

    4 2 Отговор

    До коментар #41 от "Факти":

    Ако Пусин не бе нападнал Украйна преди 4 години (!!!!!) то светът още щеше да смята че руската армия е втората армия в света.

    11:51 14.12.2025

  • 88 К.о.т.а.р.а.к оргинала

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Те за това лашкат цялото натю, европката и 2 млн. укри при Бандера. 😅😂🤣

    11:52 14.12.2025

  • 89 стоян

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "име":

    До 33 ком - а ти гледай по ютуб или тик ток рузките филми ,, задрищенск - аналогов нет ,, 16 серии са да видиш истинската федерация и живота там а не само москвабад

    Коментиран от #91

    11:54 14.12.2025

  • 90 АБВ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "матю хари":

    "По-жалка от Русия няма."

    Има - ти !

    11:56 14.12.2025

  • 91 вземи

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "стоян":

    се разходи по добре, стига си гледал клипчета , че хептем оглупя

    11:56 14.12.2025

  • 92 продължавайте с мантрите

    1 0 Отговор
    Гуляйполе е в котел. Днес градът падна окончателно в тактическо обкръжение без каквато и да е възможност
    за снабдяване на местния гарнизон на ВСУ. Рано тази сутрин руските войски прекъснаха физически северния
    път за снабдяване.

    11:58 14.12.2025

