Новак Джокович предприема стратегически ход в стремежа си към рекордна 25-а титла от Големия шлем

Новак Джокович предприема стратегически ход в стремежа си към рекордна 25-а титла от Големия шлем

15 Декември, 2025 11:10 756 0

Към щаба на сръбската тенис звезда се присъединява Марк Ковач

Новак Джокович предприема стратегически ход в стремежа си към рекордна 25-а титла от Големия шлем - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

Новак Джокович предприема стратегически ход в стремежа си към рекордна 25-а титла от Големия шлем, като подсилва екипа си с доказан професионалист. Към щаба на сръбската тенис звезда се присъединява Марк Ковач – световно признат експерт по физическа подготовка, биомеханика и превенция на травми, съобщава изданието Punto de Break.

В последните седмици Ковач вече работи рамо до рамо с Джокович, а приносът му се очаква да бъде ключов за бъдещите успехи на 38-годишния шампион. Основната мисия пред новото попълнение е да помогне на Ноле да остане в оптимална спортна форма и да избегне контузии, които през последните два сезона се оказаха сериозно препятствие по пътя към нови трофеи.

Въпреки възрастта си, Джокович не спира да търси иновативни подходи и свежи идеи, които да му осигурят предимство на корта. С помощта на Ковач, сърбинът се надява да върне доминацията си в големите турнири и да запише името си със златни букви в историята на тениса.

Този ход е поредното доказателство, че Джокович не оставя нищо на случайността и е готов на всичко, за да покори нови върхове в световния тенис.


