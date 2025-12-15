Рускинята Полина Кудерметова смени спортното си гражданство

Руската тенисистка Полина Кудерметова, която заема 92-ро място в световната ранглиста, официално ще защитава цветовете на Узбекистан. Новината бе потвърдена от Международната федерация по тенис (ITF), която публикува информацията на своя уебсайт.

Досега не бе излизало официално изявление от страна на Кудерметова относно промяната на спортното ѝ гражданство, което прави новината още по-изненадваща за феновете и анализаторите.

Тя се присъединява към групата на руските тенисистки, които наскоро взеха решение да се състезават под друг флаг – Камила Рахимова и Мария Тимофеева също ще играят за Узбекистан, докато Анастасия Потапова избра да представлява Австрия.

Последното участие на Кудерметова бе на турнира от категория WTA 125 във френския град Анже в началото на декември, където тя отпадна на осминафиналите след поражение от германката Ана-Лена Фридзам, която е 193-та в световната ранглиста.