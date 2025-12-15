Новини
Русев с трогателно послание към Джон Сина: "Ти си последният велик шампион!"

15 Декември, 2025 09:18 935 3

  • русев-
  • джон сина-
  • кеч-
  • wwe-
  • оттегляне-
  • шампион-
  • wrestlemania-
  • българия-
  • мирослав барняшев-
  • спортни новини

Българският кечист не пропусна да подчертае, че именно Сина е вдъхновението зад неговата кариера

Русев с трогателно послание към Джон Сина: "Ти си последният велик шампион!" - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската гордост в световния кеч, Мирослав Барняшев, по-известен на феновете като Русев, не скри емоциите си след новината за оттеглянето на легендарния Джон Сина от професионалния ринг. Вълнуващият му пост в социалните мрежи бързо обиколи интернет и развълнува хиляди почитатели на развлекателния спорт.

"Джон, благодаря ти! Благодаря за уроците, за търпението, за това, че беше истински лидер – не само с думи, а и с дела. За мен беше чест да се изправя срещу теб по целия свят. Без значение кой печелеше, колко публика имаше или къде се провеждаше мачът – ти винаги излизаше на ринга с плам, сякаш е последният ти двубой. Това никога няма да го забравя. Ти си последният истински шампион! Причината да продължавам да се боря е, че ти ми показа как се прави. Винаги ще разказвам на всички колко бях опасен", написа Русев в Instagram, като сподели и галерия от снимки от съвместните им тренировки, срещи и епични сблъсъци.

Дългогодишното съперничество между Сина и Русев остави трайна следа в историята на кеча. Кулминацията настъпи на 29 март 2015 г. по време на WrestleMania 31, когато двамата се изправиха един срещу друг в битка за титлата на САЩ. Тогава Джон Сина сложи край на впечатляващата серия от защити на Русев, а появата на българина с танк на арената се превърна в един от най-запомнящите се моменти в историята на спорта.

С емоционалните си думи Русев отдаде заслужена почит на Джон Сина, който за мнозина остава символ на отдаденост, професионализъм и истинско шампионско сърце.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Умен

    1 1 Отговор
    Шоу за балъци

    09:23 15.12.2025

  • 2 честен ционист

    1 7 Отговор
    Този Русев преди години в кеча го бяха представили за руснак и оня ги псуваше на български понеже едно изречение не знаеше да върже на руски.

    09:27 15.12.2025

  • 3 Опааа

    1 0 Отговор
    Глуповетини! ТЪ по шоу! Този театър не е спорт!

    09:38 15.12.2025

