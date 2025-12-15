Русев с трогателно послание към Джон Сина: "Ти си последният велик шампион!"

Българската гордост в световния кеч, Мирослав Барняшев, по-известен на феновете като Русев, не скри емоциите си след новината за оттеглянето на легендарния Джон Сина от професионалния ринг. Вълнуващият му пост в социалните мрежи бързо обиколи интернет и развълнува хиляди почитатели на развлекателния спорт.

"Джон, благодаря ти! Благодаря за уроците, за търпението, за това, че беше истински лидер – не само с думи, а и с дела. За мен беше чест да се изправя срещу теб по целия свят. Без значение кой печелеше, колко публика имаше или къде се провеждаше мачът – ти винаги излизаше на ринга с плам, сякаш е последният ти двубой. Това никога няма да го забравя. Ти си последният истински шампион! Причината да продължавам да се боря е, че ти ми показа как се прави. Винаги ще разказвам на всички колко бях опасен", написа Русев в Instagram, като сподели и галерия от снимки от съвместните им тренировки, срещи и епични сблъсъци.

Дългогодишното съперничество между Сина и Русев остави трайна следа в историята на кеча. Кулминацията настъпи на 29 март 2015 г. по време на WrestleMania 31, когато двамата се изправиха един срещу друг в битка за титлата на САЩ. Тогава Джон Сина сложи край на впечатляващата серия от защити на Русев, а появата на българина с танк на арената се превърна в един от най-запомнящите се моменти в историята на спорта.

С емоционалните си думи Русев отдаде заслужена почит на Джон Сина, който за мнозина остава символ на отдаденост, професионализъм и истинско шампионско сърце.