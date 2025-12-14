Новини
Европейски държави край Русия се събират в Хелзинки, сред тях е и България

Европейски държави край Русия се събират в Хелзинки, сред тях е и България

14 Декември, 2025 18:11, обновена 14 Декември, 2025 18:33

Те ще започнат да работят по конкретни мерки за укрепване на отбраната си

Европейски държави край Русия се събират в Хелзинки, сред тях е и България - 1
Петери Орло, Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Следващата седмица група страни от ЕС, които са най-близо до Русия, ще започнат да работят по конкретни мерки за укрепване на отбраната си, обяви финландският премиер Петери Орпо, съобщава Bloomberg.

Срещата на върха за Източния фланг ще се проведе в Хелзинки във вторник, 16 декември. Ще участват лидерите на Швеция, Полша, Естония, Латвия, Литва, Румъния и България.

Според Орпо, целта на срещата на върха е да се координира сътрудничеството за укрепване на отбраната и да се разработи обща позиция в рамките на ЕС.

„Русия представлява заплаха днес, утре и в дългосрочен план. Най-голям натиск се оказва върху източните покрайнини на Европа“, отбеляза финландският премиер.


Оценка 1.7 от 12 гласа.
Оценка 1.7 от 12 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 0 Отговор
    Къде се намира Херзинги?Много секретно място е явно.

    Коментиран от #11

    18:21 14.12.2025

  • 2 ТОДОР СТОЯНОВ

    15 1 Отговор
    КЪДЕ СЕ НАМИРА..."ХЕРЗИНКИ"...?1?

    18:22 14.12.2025

  • 3 Нали беше слаба Русия, бе

    18 1 Отговор
    как ще ви напада?
    Плашете си данъкоплатците и ги цоцайте с "плашилото" Русия.

    18:24 14.12.2025

  • 4 пешо

    18 0 Отговор
    боклуци играят си на война

    18:24 14.12.2025

  • 5 Дориана

    15 1 Отговор
    Искате да кажете да се подготвят за Трета Световна война между НАТО и Русия. И българския продажен министър от ГЕРБ ще вкара ли във война България да каже веднага пред целия български народ или той сам да се въоръжи и с ГЕРБ да ходят на фронта.

    Коментиран от #17

    18:24 14.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ελλάδα 🇬🇷 Елада

    1 2 Отговор
    Βουλγαρία πάει Πουτσα Γυναίκα
    Вулгария симвени ендакси

    Коментиран от #9, #13, #15

    18:26 14.12.2025

  • 8 България не е нужно да дава

    7 1 Отговор
    пари. Русия винаги ще ни защити. В момента дори се казва, че ако народа иска ще ни освободи от членство в ЕС и НАТО. Ако българския народ иска и ако е станала държавата член против волята на народа и без да се иска мнението и съгласието на хората.

    18:26 14.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Евродебил

    6 1 Отговор
    Хелзинки е град в пределите на Руската империя,абсурдно загубен от Русия в първата световна война където Русия бе в коалицията на победителите.Само еврейската революция от 1917 причини този абсурд.Явно дошло е време прибалтика и Полша да се върнат под контрола на Москва.А за нас проблем няма,ние ще чакаме братушките с хляб и сол

    Коментиран от #31

    18:28 14.12.2025

  • 11 Еми при демокрацията

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    такова е образованието. Не дръж на тези неща.

    18:28 14.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 немам думи

    2 0 Отговор
    Mилeнчo, да те изхердахушат ма....................

    18:30 14.12.2025

  • 15 1488

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ελλάδα 🇬🇷 Елада":

    мьлчu и плащай данък на българите като дедите ти, г ьрчоля
    не стига че сте измислили демокрацията ами и п едерастията

    Коментиран от #18

    18:30 14.12.2025

  • 16 ?????

    6 0 Отговор
    Ха ха.
    Опитваме се пак да попаднем в списъка на загубилите глупаци.
    Жалко все пак че не сме в списъка с Унгария, Чехия, Словакия.
    Но такива Бацета, Шишита, Кикита и т.н. сме си избрали.
    И да напомня тоя път нямаме Георги Димитров при Сталин.
    И няма кой да ни изважда от калта в която сами се набутваме.

    18:30 14.12.2025

  • 17 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    На грамадната необятна Русия не са и притрябвали нови територии или полуострови...Тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
    Войната в Украйна ще свърши, едва когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
    Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!

    Коментиран от #28

    18:30 14.12.2025

  • 18 Ελλάδα 🇬🇷 Елада

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "1488":

    Να πάς Αθήνα καραγκιόζη μου
    На пас Афина Карагьози му

    18:33 14.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Борисов!!!

    6 1 Отговор
    Какво ще прави България на това сборище на слабоумни, които готвят за война?

    18:35 14.12.2025

  • 21 Големия зад океански батко

    5 2 Отговор
    Тръмп ясно заяви че Европа е в упадък.
    Ще отидат ще хапнат ще пийнат ще се повеселят и ще се върнат като.........
    А дълбоко в тяхното съзнание ще се вкорени усещането че от розови понита нищо не зависи.

    Коментиран от #24

    18:35 14.12.2025

  • 22 Биско Чекмеджето

    3 0 Отговор
    Много пъти съм я писал тази стара българска поговорка: Когато на едно куче му се дояде бой, най - напред препикава сопата на чобанина.

    18:36 14.12.2025

  • 23 Файърфлай

    0 0 Отговор
    От утре,с цел укрепване на нашата Армия,става задължително генералите и висшите офицери-по 20 коремни и 50 лицеви опори всеки ден."Кръшкачите" ще бъдат следени с дронове и при три опита за измама-пращани на фронта!

    18:38 14.12.2025

  • 24 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Големия зад океански батко":

    Как пък един клепар като теб например не замина за руският рай?




    Благодаря за отговора!

    18:39 14.12.2025

  • 25 гръмовержецът

    2 0 Отговор
    Как така Русия ще е заплаха - нали е слаба , без оръжия , без войска , а нсички се страхуват именно от НЕЯ ?!

    Коментиран от #30

    18:39 14.12.2025

  • 26 Българският народ е на страната на Русия

    3 1 Отговор
    България и Русия са приятелски страни и няма да участвамв във фашистки коалиции!

    Коментиран от #29

    18:40 14.12.2025

  • 27 Само казвам

    2 1 Отговор
    Финландия -РАЙ.
    РАША-КОЧИНА

    18:40 14.12.2025

  • 28 Дориана

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Много грешиш ! Войната започна защото ЕС подкукуросаха Украйна да влязат в НАТО. Русия ги предупреди, но те не чуха предупреждението. Освен това Висшите сили Рептилите са на страната на Русия. Точно затова никакви санкции не можаха да попречат на Русия А, когато започне Третата Световна война към Русия ще се прибавят Северна Корея, Китай , Иран , Индия. Китай изпреварва по икономика Америка. Европа ще бъде унищожена и Русия слага край на войната.Сто пъти предупреждавахме какво предстои да се случи . Накрая ги оставяме да се избият взаимно.

    18:41 14.12.2025

  • 29 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Българският народ е на страната на Русия":

    Ние българите мразим руснаците по принцип.
    И 90% от населението на земята мрази монголотатарите.

    18:42 14.12.2025

  • 30 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "гръмовержецът":

    Премери и докладвай!

    18:43 14.12.2025

  • 31 Хи,хи,хи...

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Евродебил":

    " С хляб и сол" и щипка apceник за аромат. Къш бе, npoБита копейка.

    18:43 14.12.2025

  • 32 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Тоя от снимката е кьорав на къртица бе! И в буквален и в преносен смисъл тоя нема как да види по-далече от носа си! Такива льохмани ли ще ни поставят дневния ред?!

    18:44 14.12.2025

