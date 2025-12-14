Европейски държави край Русия се събират в Хелзинки, сред тях е и България

Следващата седмица група страни от ЕС, които са най-близо до Русия, ще започнат да работят по конкретни мерки за укрепване на отбраната си, обяви финландският премиер Петери Орпо, съобщава Bloomberg.

Срещата на върха за Източния фланг ще се проведе в Хелзинки във вторник, 16 декември. Ще участват лидерите на Швеция, Полша, Естония, Латвия, Литва, Румъния и България.

Според Орпо, целта на срещата на върха е да се координира сътрудничеството за укрепване на отбраната и да се разработи обща позиция в рамките на ЕС.

„Русия представлява заплаха днес, утре и в дългосрочен план. Най-голям натиск се оказва върху източните покрайнини на Европа“, отбеляза финландският премиер.