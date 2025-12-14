Европейски държави край Русия се събират в Хелзинки, сред тях е и България

Следващата седмица група страни от ЕС, които са най-близо до Русия, ще започнат да работят по конкретни мерки за укрепване на отбраната си, обяви финландският премиер Петери Орпо, съобщава Bloomberg.
Срещата на върха за Източния фланг ще се проведе в Хелзинки във вторник, 16 декември. Ще участват лидерите на Швеция, Полша, Естония, Латвия, Литва, Румъния и България.
Според Орпо, целта на срещата на върха е да се координира сътрудничеството за укрепване на отбраната и да се разработи обща позиция в рамките на ЕС.
„Русия представлява заплаха днес, утре и в дългосрочен план. Най-голям натиск се оказва върху източните покрайнини на Европа“, отбеляза финландският премиер.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11
18:21 14.12.2025
2 ТОДОР СТОЯНОВ
18:22 14.12.2025
3 Нали беше слаба Русия, бе
Плашете си данъкоплатците и ги цоцайте с "плашилото" Русия.
18:24 14.12.2025
4 пешо
18:24 14.12.2025
5 Дориана
Коментиран от #17
18:24 14.12.2025
7 Ελλάδα 🇬🇷 Елада
Вулгария симвени ендакси
Коментиран от #9, #13, #15
18:26 14.12.2025
8 България не е нужно да дава
18:26 14.12.2025
10 Евродебил
Коментиран от #31
18:28 14.12.2025
11 Еми при демокрацията
До коментар #1 от "Последния Софиянец":такова е образованието. Не дръж на тези неща.
18:28 14.12.2025
14 немам думи
18:30 14.12.2025
15 1488
До коментар #7 от "Ελλάδα 🇬🇷 Елада":мьлчu и плащай данък на българите като дедите ти, г ьрчоля
не стига че сте измислили демокрацията ами и п едерастията
Коментиран от #18
18:30 14.12.2025
16 ?????
Опитваме се пак да попаднем в списъка на загубилите глупаци.
Жалко все пак че не сме в списъка с Унгария, Чехия, Словакия.
Но такива Бацета, Шишита, Кикита и т.н. сме си избрали.
И да напомня тоя път нямаме Георги Димитров при Сталин.
И няма кой да ни изважда от калта в която сами се набутваме.
18:30 14.12.2025
17 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #5 от "Дориана":На грамадната необятна Русия не са и притрябвали нови територии или полуострови...Тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
Войната в Украйна ще свърши, едва когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!
Коментиран от #28
18:30 14.12.2025
18 Ελλάδα 🇬🇷 Елада
До коментар #15 от "1488":Να πάς Αθήνα καραγκιόζη μου
На пас Афина Карагьози му
18:33 14.12.2025
20 Борисов!!!
18:35 14.12.2025
21 Големия зад океански батко
Ще отидат ще хапнат ще пийнат ще се повеселят и ще се върнат като.........
А дълбоко в тяхното съзнание ще се вкорени усещането че от розови понита нищо не зависи.
Коментиран от #24
18:35 14.12.2025
22 Биско Чекмеджето
18:36 14.12.2025
23 Файърфлай
18:38 14.12.2025
24 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #21 от "Големия зад океански батко":Как пък един клепар като теб например не замина за руският рай?
Благодаря за отговора!
18:39 14.12.2025
25 гръмовержецът
Коментиран от #30
18:39 14.12.2025
26 Българският народ е на страната на Русия
Коментиран от #29
18:40 14.12.2025
27 Само казвам
РАША-КОЧИНА
18:40 14.12.2025
28 Дориана
До коментар #17 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Много грешиш ! Войната започна защото ЕС подкукуросаха Украйна да влязат в НАТО. Русия ги предупреди, но те не чуха предупреждението. Освен това Висшите сили Рептилите са на страната на Русия. Точно затова никакви санкции не можаха да попречат на Русия А, когато започне Третата Световна война към Русия ще се прибавят Северна Корея, Китай , Иран , Индия. Китай изпреварва по икономика Америка. Европа ще бъде унищожена и Русия слага край на войната.Сто пъти предупреждавахме какво предстои да се случи . Накрая ги оставяме да се избият взаимно.
18:41 14.12.2025
29 Българин
До коментар #26 от "Българският народ е на страната на Русия":Ние българите мразим руснаците по принцип.
И 90% от населението на земята мрази монголотатарите.
18:42 14.12.2025
30 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?
До коментар #25 от "гръмовержецът":Премери и докладвай!
18:43 14.12.2025
31 Хи,хи,хи...
До коментар #10 от "Евродебил":" С хляб и сол" и щипка apceник за аромат. Къш бе, npoБита копейка.
18:43 14.12.2025
32 ДрайвингПлежър
18:44 14.12.2025