Саудитският престолонаследник с амбициозна оферта за Барселона

Вълна от сензации разтърси футболната общественост, след като се появи информация, че Мохамед бин Салман – наследникът на трона на Саудитска Арабия и един от най-влиятелните милиардери на планетата – подготвя грандиозна оферта за закупуване на легендарния испански клуб Барселона. Новината бе разпространена от известния журналист Франсоа Гаярдо чрез социалните мрежи и бързо предизвика бурни реакции сред феновете и анализаторите.

Състоянието на бин Салман се оценява на колосалните 400 милиарда долара, което го нарежда сред най-могъщите финансови играчи в света на спорта. Според източниците, той е готов да инвестира невижданите 10 милиарда евро, за да придобие контрол над каталунския гранд – сума, която би поставила нови стандарти във футболните сделки.

Въпреки това, пътят към евентуалната сделка изглежда осеян с препятствия. Вътрешните правила на Барселона позволяват на членовете на клуба, особено тези, които участват в президентските избори, да блокират подобна продажба. Това означава, че съдбата на клуба остава в ръцете на неговите „сосиос“ – верните привърженици и акционери, които имат последната дума при ключови решения.

Настоящият президент Жоан Лапорта, който управлява Барселона от 2021 година, вече обяви, че няма да се кандидатира за нов мандат след 2027 година. Лапорта, на 63 години, е добре познато име в историята на клуба – под негово ръководство „блаугранас“ завоюваха шест титли в Ла Лига, три Купи на Испания, четири Суперкупи на страната, две трофеи от Шампионската лига, както и престижните Суперкупа на УЕФА и Световно клубно първенство на ФИФА.

Дали Барселона ще премине в ръцете на саудитския престолонаследник или ще остане вярна на своите традиции и членска структура, предстои да разберем.