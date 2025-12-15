Новини
Спорт »
Световен футбол »
Саудитският престолонаследник с амбициозна оферта за Барселона

Саудитският престолонаследник с амбициозна оферта за Барселона

15 Декември, 2025 11:33 889 1

  • барселона-
  • мохамед бин салман-
  • саудитска арабия-
  • футболен клуб-
  • покупка-
  • жоан лапорта-
  • трансфер-
  • спортни новини-
  • el chiringuito-
  • франсоа гаярдо

10 милиарда евро на масата

Саудитският престолонаследник с амбициозна оферта за Барселона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълна от сензации разтърси футболната общественост, след като се появи информация, че Мохамед бин Салман – наследникът на трона на Саудитска Арабия и един от най-влиятелните милиардери на планетата – подготвя грандиозна оферта за закупуване на легендарния испански клуб Барселона. Новината бе разпространена от известния журналист Франсоа Гаярдо чрез социалните мрежи и бързо предизвика бурни реакции сред феновете и анализаторите.

Състоянието на бин Салман се оценява на колосалните 400 милиарда долара, което го нарежда сред най-могъщите финансови играчи в света на спорта. Според източниците, той е готов да инвестира невижданите 10 милиарда евро, за да придобие контрол над каталунския гранд – сума, която би поставила нови стандарти във футболните сделки.

Въпреки това, пътят към евентуалната сделка изглежда осеян с препятствия. Вътрешните правила на Барселона позволяват на членовете на клуба, особено тези, които участват в президентските избори, да блокират подобна продажба. Това означава, че съдбата на клуба остава в ръцете на неговите „сосиос“ – верните привърженици и акционери, които имат последната дума при ключови решения.

Настоящият президент Жоан Лапорта, който управлява Барселона от 2021 година, вече обяви, че няма да се кандидатира за нов мандат след 2027 година. Лапорта, на 63 години, е добре познато име в историята на клуба – под негово ръководство „блаугранас“ завоюваха шест титли в Ла Лига, три Купи на Испания, четири Суперкупи на страната, две трофеи от Шампионската лига, както и престижните Суперкупа на УЕФА и Световно клубно първенство на ФИФА.

Дали Барселона ще премине в ръцете на саудитския престолонаследник или ще остане вярна на своите традиции и членска структура, предстои да разберем.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    2 0 Отговор
    Десет милиарда са много пари....все си мисля че Барса няма да се поддаде,но което не се купува с пари,се купува с много пари...ще видим..

    12:32 15.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ