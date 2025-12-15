Еуфория сред феновете на Гьозтепе, готвят монумент за Станимир Стоилов

Измир се превърна в сцена на невиждана радост, след като местният любимец Гьозтепе постигна поредна победа в турската Суперлига и се доближи до мечтаното участие в европейските клубни турнири. Триумфът с 1:0 като гост на Газиантеп в 16-ия кръг, комбиниран с равенството между Трабзонспор и Бешикташ, изстреля "жълто-червените" на четвъртото място в класирането след първата половина на сезона.

Героят на вечерта стана Жандерсон, който в 69-ата минута реализира единственото попадение и донесе трети пореден успех на тима далеч от дома.

Под ръководството на българския специалист Станимир Стоилов, Гьозтепе вече разполага с 29 точки и независимо от изхода на последния двубой за годината срещу Самсунспор, ще посрещне 2026 година в зоната, даваща право на участие в Европа.

Еуфорията сред феновете на "Гьоз-Гьоз" е неописуема. Привържениците не пестят похвали към Стоилов и неговия екип, които с ограничен състав и въпреки конкуренцията на далеч по-скъпи отбори, успяха да превърнат Гьозтепе в сензацията на сезона.

"Докато другите разполагат със звезди, нашият треньор изгради боеспособен колектив от нищото. С най-скромния състав в лигата, той ни поведе към европейските върхове", гласи послание от една от най-големите фенски организации на клуба.

Вълнението стигна дотам, че част от запалянковците вече обмислят да издигнат паметник на Станимир Стоилов пред стадион "Гюрсел Аксел", ако отборът се класира за европейските турнири.

"Ти ни водиш към Европа, ние ще положим основите на монумента", заканиха се ентусиазираните фенове.

