Новини
Любопитно »
Джулиана Гани замина за Лапландия, за да се срещне с Дядо Коледа (СНИМКИ)

Джулиана Гани замина за Лапландия, за да се срещне с Дядо Коледа (СНИМКИ)

15 Декември, 2025 12:59 735 25

  • джулиана гани-
  • дядо коледа-
  • лапландия-
  • швеция-
  • син

Риалити звездата се разходи из снежна Лапландия на -16 градуса

Джулиана Гани замина за Лапландия, за да се срещне с Дядо Коледа (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Риалити звездата и носителка на титлата „Мис Силикон“ Джулиана Гани замина за Лапландия, за да срещне големия си син Давид с Дядо Коледа. Блондинката публикува редица снимки и видеа от една от най-северните шведски точки Люлео.

Джулиана Гани започна своите сторита с видео от самолета, в което се вижда, че в нейната компания и на сина ѝ е провокативната счетоводителка Цветелина Владиславова, която участва в последния сезон на „Биг брадър“. Гани показа, че синът ѝ е успял да разгледа пилотската кабина отблизо, а под кадъра написа: „Знам каква ще е професията на Давид“.

Блондинката пусна известна доза снимки от снежна Лапландия показвайки, че всички са облечени с дебели термокостюми. Температурите са около минус 16 градуса, но се усещали като минус 20. Много топъл чай пък сгрявал групата им. Джулиана, Цвети и Давид посетили и ферма за елени. „Били ли сте в еленова ферма? Защото ние не, но чувството е много вълнуващо и приказно“, споделя тя. Риалити звездата разкри и че Северното сияние много ѝ харесало. „Безспорно е най-красивото нещо, което очите ми са виждали“, категорична е Гани.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мъко мисирска

    10 0 Отговор
    тя и вчера замина и днеска пак и утре пак ще заминава и вдруги ден пак

    според мисирките всеки ден заминава, поне четете ли какво пишете предния ден ?

    Коментиран от #16, #18

    13:04 15.12.2025

  • 2 Дядо Коледа

    13 0 Отговор
    Хо хо оу..... Ще дам голям подарък на Джулиана, когато ми каже правилно стихотворение за Лапландия. Сега работим върху отстраняване на акцента. Хайде Джулка - Лап - ландия , Лап - ландия...

    13:04 15.12.2025

  • 3 Шведска тройка

    4 0 Отговор
    Ще зарежат детенцето при дядо Коледа и заедно с "провокативната счетоводителка" ще оправят всичките джуджета.

    13:05 15.12.2025

  • 4 в кратце

    1 0 Отговор
    В Люлео майче и синче ще се люлеят над снега.

    13:05 15.12.2025

  • 5 таксиджия 🚖

    6 0 Отговор
    Дедо Коледа я е натъпкал в котенцету, докато мъжо ѝ безработния бивш пулицай снима сцената за онлиулигофренс 😃🤭🧑‍🎄

    13:06 15.12.2025

  • 6 ДрайвингПлежър

    7 1 Отговор
    Ето ви го Джен Зет поколението нагледно!
    Е тия щели да ви оправят! Честито!

    Коментиран от #9

    13:09 15.12.2025

  • 7 После в Дубай бързо да пие шербет.

    12 0 Отговор
    Още не почистила космите по устата от коледните топки на дядя си Коледа.

    13:09 15.12.2025

  • 8 Механик

    6 0 Отговор
    Дядо коледа да я провери дали не носи "свински опашки", че един вече пострада.

    13:10 15.12.2025

  • 9 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Джулката е на 35+ години, синът ѝ е gen Z, тя е предишното поколение

    Коментиран от #12

    13:10 15.12.2025

  • 10 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    А КЪДЕ ЩЕ СПРЕ ДА СЕ ИЗХОДИ?

    13:12 15.12.2025

  • 11 Не съм на себе си от радост!

    4 0 Отговор
    Каква новина само! Джулиана Гани щяла да си разходи силикона до дядо Коледа! Абе, Вие малоумни ли сте, или ни имате за идиоти.Държавата се тресе, няма правителство, влизаме в Еврозоната и не знаем какво ни чака там, а Вие ни поднасяте някакви сълзливи истории за "личности", които или слабо, или никак не ни интересуват!

    Коментиран от #13

    13:13 15.12.2025

  • 12 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "таксиджия 🚖":

    Е значи си е тамън Зетка - доколкото помня от 1997ма започват - баш си е

    13:15 15.12.2025

  • 13 ДрайвингПлежър

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Не съм на себе си от радост!":

    Ти що лъжеш бе приятел?
    Влизаме в еврозоната и много добре знаем какво ни чака - голяма секира ни чака! Крах! Глад и мизерия!
    :D :D

    Коментиран от #22

    13:22 15.12.2025

  • 14 Много

    1 1 Отговор
    Сте злобни ! Жената си има мъж и дете които я обичат , и които тя обича. Нека да живеят в здраве и щастие !!!

    13:24 15.12.2025

  • 15 хасан двата у..

    0 1 Отговор
    тва жулката дига ли лесно налягане сабайлем га върти турта ,ако има проблем да га рендосам в таковата

    13:26 15.12.2025

  • 16 мразя ги до дупка

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "мъко мисирска":

    В същото време днешната „модерна кифла“ жена гледа риалити предавания по цял ден, докато си изоставя детето на социалните служби, разигравайки цирк, че е луда, защото, с извинение, „ѝ е еала майката“. Това е резултат от факта, че редовно го е оставяла без грижи и детето е било захвърлено на произвола, след като съпругът ѝ я е напуснал, въпреки че ѝ е давал всичко, докато тя е висяла в телефона по цял ден и му е изневерявала с разни чичаци.

    Карала се е на детето, задето плаче (а кое дете не плаче), а сега вече си е намерила милионер, който да ѝ купи „Мерцедес“ – от най-големите възможни джипове, за да си вози „по-безопасно“ празната душа и сърце, докато бездейства по цял ден и обикаля заведенията с новото си приятелче милионерче.

    Разбира се, това е човек на мафията на Делян Пеевски – иначе „успял“ бизнесмен: с коремче, провален брак, без скрупули и с нулев морал, прецакал всичко и всички по пътя си и снимал се до дебелия. Ето затова ви мразим всички такива чалгопитеци – и за вас ще дойде видов ден.

    13:40 15.12.2025

  • 17 СМЕХОРИИ

    1 0 Отговор
    А аз си мислех, че само аз съм за доктор

    13:40 15.12.2025

  • 18 бай Даньо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "мъко мисирска":

    Ееее, това е замазена марка за внимание от мисирките

    13:41 15.12.2025

  • 19 Да Не

    2 0 Отговор
    Ще му изкара акъла!!!

    13:44 15.12.2025

  • 20 Мдада...

    3 0 Отговор
    Заминала да лапне един по-гоуем.

    13:46 15.12.2025

  • 21 Фют

    1 0 Отговор
    Ах, че готини слънчеви очила! Искам ги!

    13:48 15.12.2025

  • 22 Ко речи?

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":

    Говори само за себе си. Моите доходи отдавна са в евро и нямам никакви проблеми.

    Коментиран от #25

    13:50 15.12.2025

  • 23 Дядо Мраз

    1 0 Отговор
    ....Блазе му на Колегата...
    Яко лапане ще пада в тая Лапландия...

    13:55 15.12.2025

  • 24 жоро

    1 0 Отговор
    Дядо коледа ше и подари голямо дилдо.

    13:59 15.12.2025

  • 25 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ко речи?":

    Не бързай воле - нивата е дълга!
    Освен ако не си на държавна хранилка да краднеш де може просто стой мирен - европа задъва и евраците ти стават все по-безсмислени!

    14:11 15.12.2025