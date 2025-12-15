Джулиана Гани замина за Лапландия, за да се срещне с Дядо Коледа (СНИМКИ)

Риалити звездата и носителка на титлата „Мис Силикон“ Джулиана Гани замина за Лапландия, за да срещне големия си син Давид с Дядо Коледа. Блондинката публикува редица снимки и видеа от една от най-северните шведски точки Люлео.
Джулиана Гани започна своите сторита с видео от самолета, в което се вижда, че в нейната компания и на сина ѝ е провокативната счетоводителка Цветелина Владиславова, която участва в последния сезон на „Биг брадър“. Гани показа, че синът ѝ е успял да разгледа пилотската кабина отблизо, а под кадъра написа: „Знам каква ще е професията на Давид“.
Блондинката пусна известна доза снимки от снежна Лапландия показвайки, че всички са облечени с дебели термокостюми. Температурите са около минус 16 градуса, но се усещали като минус 20. Много топъл чай пък сгрявал групата им. Джулиана, Цвети и Давид посетили и ферма за елени. „Били ли сте в еленова ферма? Защото ние не, но чувството е много вълнуващо и приказно“, споделя тя. Риалити звездата разкри и че Северното сияние много ѝ харесало. „Безспорно е най-красивото нещо, което очите ми са виждали“, категорична е Гани.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мъко мисирска
според мисирките всеки ден заминава, поне четете ли какво пишете предния ден ?
Коментиран от #16, #18
13:04 15.12.2025
2 Дядо Коледа
13:04 15.12.2025
3 Шведска тройка
13:05 15.12.2025
4 в кратце
13:05 15.12.2025
5 таксиджия 🚖
13:06 15.12.2025
6 ДрайвингПлежър
Е тия щели да ви оправят! Честито!
Коментиран от #9
13:09 15.12.2025
7 После в Дубай бързо да пие шербет.
13:09 15.12.2025
8 Механик
13:10 15.12.2025
9 таксиджия 🚖
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":Джулката е на 35+ години, синът ѝ е gen Z, тя е предишното поколение
Коментиран от #12
13:10 15.12.2025
10 Боруна Лом
13:12 15.12.2025
11 Не съм на себе си от радост!
Коментиран от #13
13:13 15.12.2025
12 ДрайвингПлежър
До коментар #9 от "таксиджия 🚖":Е значи си е тамън Зетка - доколкото помня от 1997ма започват - баш си е
13:15 15.12.2025
13 ДрайвингПлежър
До коментар #11 от "Не съм на себе си от радост!":Ти що лъжеш бе приятел?
Влизаме в еврозоната и много добре знаем какво ни чака - голяма секира ни чака! Крах! Глад и мизерия!
:D :D
Коментиран от #22
13:22 15.12.2025
14 Много
13:24 15.12.2025
15 хасан двата у..
13:26 15.12.2025
16 мразя ги до дупка
До коментар #1 от "мъко мисирска":В същото време днешната „модерна кифла“ жена гледа риалити предавания по цял ден, докато си изоставя детето на социалните служби, разигравайки цирк, че е луда, защото, с извинение, „ѝ е еала майката“. Това е резултат от факта, че редовно го е оставяла без грижи и детето е било захвърлено на произвола, след като съпругът ѝ я е напуснал, въпреки че ѝ е давал всичко, докато тя е висяла в телефона по цял ден и му е изневерявала с разни чичаци.
Карала се е на детето, задето плаче (а кое дете не плаче), а сега вече си е намерила милионер, който да ѝ купи „Мерцедес“ – от най-големите възможни джипове, за да си вози „по-безопасно“ празната душа и сърце, докато бездейства по цял ден и обикаля заведенията с новото си приятелче милионерче.
Разбира се, това е човек на мафията на Делян Пеевски – иначе „успял“ бизнесмен: с коремче, провален брак, без скрупули и с нулев морал, прецакал всичко и всички по пътя си и снимал се до дебелия. Ето затова ви мразим всички такива чалгопитеци – и за вас ще дойде видов ден.
13:40 15.12.2025
17 СМЕХОРИИ
13:40 15.12.2025
18 бай Даньо
До коментар #1 от "мъко мисирска":Ееее, това е замазена марка за внимание от мисирките
13:41 15.12.2025
19 Да Не
13:44 15.12.2025
20 Мдада...
13:46 15.12.2025
21 Фют
13:48 15.12.2025
22 Ко речи?
До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":Говори само за себе си. Моите доходи отдавна са в евро и нямам никакви проблеми.
Коментиран от #25
13:50 15.12.2025
23 Дядо Мраз
Яко лапане ще пада в тая Лапландия...
13:55 15.12.2025
24 жоро
13:59 15.12.2025
25 ДрайвингПлежър
До коментар #22 от "Ко речи?":Не бързай воле - нивата е дълга!
Освен ако не си на държавна хранилка да краднеш де може просто стой мирен - европа задъва и евраците ти стават все по-безсмислени!
14:11 15.12.2025