Джулиана Гани замина за Лапландия, за да се срещне с Дядо Коледа (СНИМКИ)

Риалити звездата и носителка на титлата „Мис Силикон“ Джулиана Гани замина за Лапландия, за да срещне големия си син Давид с Дядо Коледа. Блондинката публикува редица снимки и видеа от една от най-северните шведски точки Люлео.

Джулиана Гани започна своите сторита с видео от самолета, в което се вижда, че в нейната компания и на сина ѝ е провокативната счетоводителка Цветелина Владиславова, която участва в последния сезон на „Биг брадър“. Гани показа, че синът ѝ е успял да разгледа пилотската кабина отблизо, а под кадъра написа: „Знам каква ще е професията на Давид“.

Блондинката пусна известна доза снимки от снежна Лапландия показвайки, че всички са облечени с дебели термокостюми. Температурите са около минус 16 градуса, но се усещали като минус 20. Много топъл чай пък сгрявал групата им. Джулиана, Цвети и Давид посетили и ферма за елени. „Били ли сте в еленова ферма? Защото ние не, но чувството е много вълнуващо и приказно“, споделя тя. Риалити звездата разкри и че Северното сияние много ѝ харесало. „Безспорно е най-красивото нещо, което очите ми са виждали“, категорична е Гани.