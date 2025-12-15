Новини
Лейкърс триумфират във Финикс: Дончич и Леброн с впечатляващо представяне

15 Декември, 2025 13:04 378 2

"Езерняците" се изкачиха на пето място в Западната конференция

Лейкърс триумфират във Финикс: Дончич и Леброн с впечатляващо представяне - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лос Анджелис Лейкърс извоюваха драматична победа над местния Финикс Сънс с резултат 116:114 в поредния сблъсък от редовния сезон на NBA. Пред погледите на 17 071 ентусиазирани фенове, звездите на гостите – Лука Дончич и Леброн Джеймс – демонстрираха класа и лидерство, които се оказаха решаващи за успеха на "езерняците".

Словенският магьосник Дончич бе неудържим на паркета, завършвайки срещата с внушителните 29 точки и заслужено оглави листата на реализаторите.

Ветеранът Леброн Джеймс не остана по-назад и добави още 26 точки към актива на Лейкърс, затвърждавайки статута си на един от най-влиятелните играчи в лигата.

Домакините от Финикс също не се предадоха без бой – Девин Букър се отличи с 27 точки, но усилията му не бяха достатъчни, за да спрат устрема на гостите от Лос Анджелис.

Благодарение на този успех, Лейкърс се изкачиха на пето място в Западната конференция, записвайки 18 победи срещу 7 загуби. Финикс Сънс, от своя страна, заемат седмата позиция с баланс 14-12.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Везенков с колко се отчете?

    Коментиран от #2

    13:14 15.12.2025

  • 2 Везенков

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    да бележи, не е нещо не нормални, все пак играе "тежко крило". За това му и плащат. Надали португалската преса пише за всеки гол на Роналдо..
    Потресаващото е тесният мирогред на списвачите, едва ли не цялата Ерволига е само Везенков... Колото и да е национална гордост, един друг "българин" в зЦ. Звезда примерно прави също добри мачове...

    14:01 15.12.2025

