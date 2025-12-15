Асен Златев поема ръководството на Българската федерация по вдигане на тежести

Промяна в българските щанги: легендарният Асен Златев бе избран за нов президент на Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ). Решението бе взето по време на Общото събрание на федерацията, което се проведе в столицата и събра представители на 33 от общо 36 клуба в страната.

След напрегнато гласуване, Златев получи доверието на мнозинството – 20 гласа „за“, докато 11 бяха против, а 2 клуба се въздържаха.

Преди това, с 20 гласа „за“ срещу 10 „против“ и 2 въздържали се, досегашният президент Стефан Ботев бе освободен от поста си.

В надпреварата за ръководния пост участваха именно Ботев и Златев, като последният призова за спортсменство и апелира решенията на събранието да не бъдат обжалвани в съда, независимо от изхода.

В залата присъстваше и олимпийският шампион от Париж 2024 Карлос Насар, който публично подкрепи новоизбрания президент.

Златев изрази благодарност за оказаното доверие и подчерта, че ще разчита на вече договорените финансови средства от предишното ръководство. Той изрази надежда, че Делян Пеевски ще продължи да подпомага развитието на българските щанги.

В новото ръководство Мариета Христова ще заеме поста главен секретар, а Златев предложи досегашният Управителен съвет – включващ Михайлов, Милашки, Мустафа, Христов, Ценков и Ванев – да остане в състава си, за да се гарантира приемственост и стабилност в управлението на федерацията.