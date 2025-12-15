Новини
Свят »
Филипини »
Филипините ще подадат дипломатически протест срещу Китай за инцидент в Южнокитайско море

Филипините ще подадат дипломатически протест срещу Китай за инцидент в Южнокитайско море

15 Декември, 2025 12:51, обновена 15 Декември, 2025 12:53 468 7

  • филипините-
  • китай-
  • инцидент-
  • южнокитайско море

Манила обвинява китайската брегова охрана в тормоз над рибари и използване на водни оръдия

Филипините ще подадат дипломатически протест срещу Китай за инцидент в Южнокитайско море - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Филипините обявиха, че ще внесат дипломатически протест срещу Китай заради това, което определят като „тормоз и застрашаване“ на филипински рибари от страна на китайската брегова охрана при инцидент в Южнокитайско море миналата седмица, предаде Ройтерс, предава News.bg.

Според филипинската брегова охрана трима рибари са били ранени, а два риболовни кораба - повредени, след като плавателни съдове на китайската брегова охрана са използвали водни оръдия и са прерязали котвените въжета край плитчината Сабина в петък.

Филипинските власти заявиха, че са „дълбоко обезпокоени“ от действията на Китай, като подчертаха, че използването на водни оръдия и опасни маневри, довели до наранявания и материални щети, не може да бъде оправдано. Филипинският морски съвет съобщи, че страната ще предприеме „подходящ дипломатически отговор“, ще отправи категорично възражение и ще настоява подобни агресивни действия да бъдат прекратени.

Говорителят на президента Клеър Кастро заяви, че Манила ще внесе официален демарш до китайското посолство още в понеделник, като се позова на информация от външния министър.

По-рано китайската брегова охрана обяви, че е прогонила няколко филипински кораба и е приложила „контролни мерки“. Манила определи това изявление като „дълбоко обезпокоително“ и призова Пекин да спазва международните стандарти и да поставя безопасността на човешкия живот над действия, които излагат цивилни на риск.

Съединените щати, които са договорен съюзник на Филипините, също осъдиха използването на водни оръдия и прекъсването на котвените въжета. Главният заместник-говорител на Държавния департамент Томи Пигот заяви, че Вашингтон застава до Манила срещу „провокативните и все по-опасни тактики на Китай“, които подкопават регионалната стабилност.

Плитчината Сабина, известна като риф Сианбин в Китай и плитчината Ескода във Филипините, се намира в изключителната икономическа зона на Филипините, на около 150 километра западно от провинция Палаван. Китай претендира за почти цялото Южнокитайско море - ключов търговски маршрут с годишен оборот над 3 трилиона долара - въпреки че през 2016 г. международен арбитражен съд постанови, че тези претенции нямат правно основание, решение, което Пекин не признава.


Филипини
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Има зло

    4 2 Отговор
    Американците винаги лъжат. И нарушават всякакви споразумения.

    12:56 15.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Иван

    2 0 Отговор
    Фердинанд Маркос, Младши. Ку..чи син, ама наш ку..чи син.

    13:01 15.12.2025

  • 4 Българин

    3 2 Отговор
    Ми то морето се казва "Южно Китайско" бе ! Естествено, че ще се управлява от Китай. Свърши тая със филипини, винецуели, окраини и всякакви други! Има Америка на Тръмп, Русия и ивропа на Путин и всичко друго е за Китай.
    А който не се съобразява с реалностите, много има да страда, ако въобще оцелее!

    13:04 15.12.2025

  • 5 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT

    3 1 Отговор
    Американофен4ета нали всички страни под контрола на сша са били развити страни. Филипините са под техен контрол от 1945 що за толкова много години не стана развита държава?

    13:06 15.12.2025

  • 6 Анонимен

    1 1 Отговор
    Филипинките стават, но Филипините са много зле

    Коментиран от #7

    13:28 15.12.2025

  • 7 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    То и рускините стават, но Путин и Коня твърдо не.

    13:50 15.12.2025