Филипините ще подадат дипломатически протест срещу Китай за инцидент в Южнокитайско море

Филипините обявиха, че ще внесат дипломатически протест срещу Китай заради това, което определят като „тормоз и застрашаване“ на филипински рибари от страна на китайската брегова охрана при инцидент в Южнокитайско море миналата седмица, предаде Ройтерс, предава News.bg.

Според филипинската брегова охрана трима рибари са били ранени, а два риболовни кораба - повредени, след като плавателни съдове на китайската брегова охрана са използвали водни оръдия и са прерязали котвените въжета край плитчината Сабина в петък.

Филипинските власти заявиха, че са „дълбоко обезпокоени“ от действията на Китай, като подчертаха, че използването на водни оръдия и опасни маневри, довели до наранявания и материални щети, не може да бъде оправдано. Филипинският морски съвет съобщи, че страната ще предприеме „подходящ дипломатически отговор“, ще отправи категорично възражение и ще настоява подобни агресивни действия да бъдат прекратени.

Говорителят на президента Клеър Кастро заяви, че Манила ще внесе официален демарш до китайското посолство още в понеделник, като се позова на информация от външния министър.

По-рано китайската брегова охрана обяви, че е прогонила няколко филипински кораба и е приложила „контролни мерки“. Манила определи това изявление като „дълбоко обезпокоително“ и призова Пекин да спазва международните стандарти и да поставя безопасността на човешкия живот над действия, които излагат цивилни на риск.

Съединените щати, които са договорен съюзник на Филипините, също осъдиха използването на водни оръдия и прекъсването на котвените въжета. Главният заместник-говорител на Държавния департамент Томи Пигот заяви, че Вашингтон застава до Манила срещу „провокативните и все по-опасни тактики на Китай“, които подкопават регионалната стабилност.

Плитчината Сабина, известна като риф Сианбин в Китай и плитчината Ескода във Филипините, се намира в изключителната икономическа зона на Филипините, на около 150 километра западно от провинция Палаван. Китай претендира за почти цялото Южнокитайско море - ключов търговски маршрут с годишен оборот над 3 трилиона долара - въпреки че през 2016 г. международен арбитражен съд постанови, че тези претенции нямат правно основание, решение, което Пекин не признава.