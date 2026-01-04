Черно море стартира подготовка с 29 футболисти

Отборът на Черно море започна зимната си подготовка днес. Първото занимание на „моряците“ се проведе на стадион „Тича“ във Варна и в него се включиха 29 футболисти. С отбора по взаимно съгласие се раздели Мартин Милушев, а Густаво Франса, който бе под наем, се завърна в бившия си тим.

За момента не се очакват нови попълнения, сподели наставника на варненци Илиан Илиев, който обаче поясни, че до дни може да се раздели с още играчи.

Към заниманието на представителния тим се включиха младите футболисти от школата на клуба Кристиян Михайлов, Георги Пасков и Никола Недков.

Иначе зимната подготовка на „моряците“ ще се проведе изцяло във Варна. Предвидени са 6 контроли. Първата е тази събота с Фарул в Констанца. На 14 януари Черно море среща Добруджа, а на 20-и се изправя срещу Фратрия. На 28-и „моряците“ ще изиграят две контроли в един ден, като съперници на варненци ще са Черноморец Бургас и Локомотив Горна Оряховица. Последната проверка ще е срещу Етър на 31-ви.

Контроли:

10.01 – Фарул – Черно море

14.01 – Черно море – Добруджа

20.01 – Черно море – Фратрия

28.01 Черноморец Бургас

28.01 Локомотив Горна Оряховица

31.01 Черно море – Етър

Групата:

Вратари: Пламен Илиев, Християн Славков, Денислав Стойчев и Антоан Манасиев

Защитници: Цветомир Панов, Живко Атанасов, Виктор Попов, Даниел Димов, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Дани Мартин, Георги Венциславов, Димитър Павлу, Константин Грахльов

Полузащитници: Васил Панайотов, Мазир Сула, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Едгар Пашеко, Начо Паис, Мартин Милушев, Велислав Василев, Дуду, Асен Дончев, Димитър Тонев, Николай Златев, Кристиян Михайлов

Нападатели: Исмаил Иса, Уеслен Жуниор, Брено Тейшейра