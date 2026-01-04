Новини
Спорт »
Бг футбол »
Черно море стартира подготовка с 29 футболисти

Черно море стартира подготовка с 29 футболисти

4 Януари, 2026 22:36 320 0

  • черно море-
  • подготовка -
  • стадион „тича“-
  • варна -
  • футболисти-
  • мартин милушев-
  • густаво франса-
  • илиан илиев

За момента не се очакват нови попълнения

Черно море стартира подготовка с 29 футболисти - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Отборът на Черно море започна зимната си подготовка днес. Първото занимание на „моряците“ се проведе на стадион „Тича“ във Варна и в него се включиха 29 футболисти. С отбора по взаимно съгласие се раздели Мартин Милушев, а Густаво Франса, който бе под наем, се завърна в бившия си тим.

За момента не се очакват нови попълнения, сподели наставника на варненци Илиан Илиев, който обаче поясни, че до дни може да се раздели с още играчи.

Към заниманието на представителния тим се включиха младите футболисти от школата на клуба Кристиян Михайлов, Георги Пасков и Никола Недков.

Иначе зимната подготовка на „моряците“ ще се проведе изцяло във Варна. Предвидени са 6 контроли. Първата е тази събота с Фарул в Констанца. На 14 януари Черно море среща Добруджа, а на 20-и се изправя срещу Фратрия. На 28-и „моряците“ ще изиграят две контроли в един ден, като съперници на варненци ще са Черноморец Бургас и Локомотив Горна Оряховица. Последната проверка ще е срещу Етър на 31-ви.

Контроли:

10.01 – Фарул – Черно море
14.01 – Черно море – Добруджа
20.01 – Черно море – Фратрия
28.01 Черноморец Бургас
28.01 Локомотив Горна Оряховица
31.01 Черно море – Етър

Групата:

Вратари: Пламен Илиев, Християн Славков, Денислав Стойчев и Антоан Манасиев

Защитници: Цветомир Панов, Живко Атанасов, Виктор Попов, Даниел Димов, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Дани Мартин, Георги Венциславов, Димитър Павлу, Константин Грахльов

Полузащитници: Васил Панайотов, Мазир Сула, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Едгар Пашеко, Начо Паис, Мартин Милушев, Велислав Василев, Дуду, Асен Дончев, Димитър Тонев, Николай Златев, Кристиян Михайлов

Нападатели: Исмаил Иса, Уеслен Жуниор, Брено Тейшейра


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ