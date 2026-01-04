Ига Швьонтек: Женският тенис заслужава собствена сцена, без излишни сравнения с мъжкия

В последните дни светът на тениса отново стана арена на дебати за равнопоставеността между половете, след като демонстративният двубой между Арина Сабаленка и Ник Кирьос, наречен „Битката на половете“, предизвика бурни реакции сред фенове и експерти. Въпреки че подобни срещи напомнят за историческата победа на Били Джийн Кинг над Боби Ригс през 1973 г., днес водещите фигури в женския тенис настояват за нова перспектива. Ига Швьонтек, втората в световната ранглиста и една от най-ярките звезди на корта, изрази категорично мнение по темата.
„Честно казано, единствената прилика с мача на Били Джийн Кинг беше в името. Женският тенис вече е напълно самостоятелен и не се нуждае от подобни сравнения“, заяви 24-годишната полякиня, цитирана от ДПА.
Миналата седмица Арина Сабаленка, която оглавява класацията при дамите и е четирикратна шампионка от Големия шлем, отстъпи с 0:2 сета на 671-вия в мъжкия тенис Ник Кирьос.
Въпреки резултата, Швьонтек подчерта, че подобни демонстрации не допринасят за развитието на спорта: „Имаме невероятни спортистки и вдъхновяващи истории, които заслужават внимание. Женският и мъжкият тенис са различни светове и няма нужда да ги противопоставяме.“
Пет десетилетия след легендарния мач между Кинг и Ригс, посланието на Швьонтек е ясно – женският тенис е извоювал своята идентичност и трябва да бъде оценяван по собствените си заслуги.
1 Ужас!
Къде останаха мантрите за равенство с мъжете?
А, да май се сещам. Равни трябва да бъдат само парите и правата, не не и задълженият.
22:18 04.01.2026
2 Директора👨✈️
Просто прояви уважение и не искаше да унижава Сабаленка, защото щеше да е грозно да е 6:0 6:0
А той далеч не е номер 1
Ако Синер хване Кириос, ще го отупа на нула. Алкараз също ще го бие на нула.
Излишни глупости.
22:31 04.01.2026
3 ООрана държава
22:41 04.01.2026