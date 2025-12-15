Новини
Пламен Андреев впечатли с блестящи изяви при дебюта си за Расинг Сантандер в Ла Лига 2

15 Декември, 2025 13:25

Българският вратар доказа, че е готов за голямата сцена в испанския футбол

Пламен Андреев впечатли с блестящи изяви при дебюта си за Расинг Сантандер в Ла Лига 2 - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският талант Пламен Андреев направи запомнящ се старт в испанската Ла Лига 2, след като изигра първия си шампионатен мач като титуляр за Расинг Сантандер. Младият вратар, който днес празнува 21-ия си рожден ден, се превърна в герой за своя тим при равенството 1:1 срещу Леганес.

В самия край на двубоя, в добавеното време, Андреев демонстрира хладнокръвие и отличен рефлекс, спасявайки сигурен гол след опасен изстрел на Алехандро Милан, който излезе очи в очи с него. Това ключово спасяване донесе ценна точка на кантабрийския клуб и заслужено му спечели аплодисментите на феновете и високата оценка на анализаторите.

През целия мач българският национал се отличи с три решителни намеси, които затвърдиха репутацията му на надежден страж. Андрес Мартин даде преднина на Расинг в 63-ата минута, но гостите от Леганес успяха да изравнят чрез Сейдуба Сисе в 83-ата минута.

След този двубой Расинг Сантандер продължава да оглавява временното класиране с актив от 36 точки. Следващото предизвикателство пред отбора е домакинството срещу Виляреал на 17 декември в двубой от Купата на краля.


