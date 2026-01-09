Централен защитник вече е приоритет за Реал Мадрид

В Германия определят бъдещето на Нико Шлотербек като все по-тясно свързано с Реал Мадрид. Според информация на "Bild", кариерата на централния защитник на Борусия (Дортмунд) навлиза в решаваща фаза, а „белият балет“ изглежда най-сериозният кандидат за подписа му. Договорът на германския национал е до 2027 г. и на "Сигнал Идуна Парк" нараства притеснението, че той може да си тръгне като свободен агент, поради което продажба през следващото лято не е изключена.

Настоящата ситуация на трансферния пазар засилва това усещанеБайерн (Мюнхен), който беше друга ясна опция за Шлотербек, е напът да поднови договора на Дайо Упамекано, което намалява нуждата на баварците от нов централен защитник. Този ход отново поставя Шлотербек в приоритетния списък на Реал Мадрид, който също проявява интерес към Упамекано и търси заместник при евентуална раздяла с Антонио Рюдигер. В западната част на Германия са наясно с интереса и, според "Bild", приемат, че мадридският вариант набира все по-голяма сила.

Въпреки това, Борусия няма да улесни подобна сделка. Германският клуб оценява своя национал на над 50 милиона евро и продължава разговорите с играча за желаното подновяване на договора, тъй като го вижда като основна фигура в проекта си. Засега Шлотербек не е взел окончателно решение и изчаква, преди да определи бъдещето си.

От друга страна, Себастиан Кел затвори вратата за напускането на Фабио Силва тази зима. „Няма сценарий, при който бихме искали да го пуснем да си тръгне“, заяви спортният директор въпреки слуховете и интереса от други клубове поради ограничената му роля през първия полусезон.