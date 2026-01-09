Рецепта на деня: Орехов чийзкейк с карамел

Необходими продукти:

За блата:

бисквити какаови - 250 г;

масло - 120 г.

За крема:

крема сирене (тип филаделфия) - 900 г;

захар - 180 г;

яйца - 4 броя (размер L);

течна сметана 35% - 200 мл;

ванилия - 2 ч.л.;

сол - щипка.

За карамеления сос:

захар - 150 г;

масло - 60 г;

течна сметана 35% - 120 мл;

сол - щипка.

За ореховия топинг:

орехи (едро натрошени) - 200 г;

кафява захар - 60 г;

масло - 30 г;

течна сметана - 60 мл.

Начин на приготвяне:

Бисквитите се смилат фино и се смесват с разтопеното масло до получаване на гъста лепкава смес, която се разпределя и притиска равномерно на дъното на форма с падащо дъно (24 см).

Основата се заглажда и се охлажда в хладилник за 15 минути.

Междувременно крема сиренето се разбърква на ниска скорост до гладък крем, добавя се захарта, след което яйцата се прибавят едно по едно като се разбърква постоянно на ниска скорост или с бъркалка.

Налива се сметаната, добавят се ванилията и солта и сместа се разбърква до кадифена консистенция, без да се вкарва въздух.

Кремът се излива върху основата.

Формата се увива плътно с алуминиево фолио и се поставя в по-голяма тава с гореща вода - ще се пече на водна баня.

Чийзкейкът се пече в предварително загрята фурна на 160 градуса за около 70-80 минути, докато краищата са стегнати, а центърът леко трепти. Фурната се изключва и десертът остава вътре с леко открехната врата за 1 час, след което се охлажда напълно.

Захарта за карамела се разтопява на умерен огън до кехлибарен цвят, добавя се маслото и се разбърква, след което внимателно се налива сметаната и се вари до гладък, лъскав сос.

За ореховия топинг в тиган се загряват маслото, кафявата захар и сметаната, добавят се орехите и сместа се оставя леко да се карамелизира и сгъсти.

Охладеният чийзкейк се залива първо с карамеления сос, след което се покрива с ореховия топинг и се прибира в хладилник за окончателно стягане - поне 4-5 часа, най-добре от предната вечер, пише gotvach.bg.