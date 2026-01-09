Новини
Бившата съпруга на Икер Касийяс приета в болница

Веднага след пристигането ѝ в лечебното заведение е взето решение за нейното хоспитализиране

Бившата съпруга на Икер Касийяс приета в болница - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Преди няколко дни се появиха тревожни новини относно здравословното състояние на Сара Карбонеро. Журналистката и бивша съпруга на Икер Касийяс, е била приета по спешност в болница в Лансароте, след като се е почувствала зле. Веднага след пристигането ѝ в лечебното заведение е взето решение за нейното хоспитализиране. До нея са били нейният партньор и приятели, с които е празнувала Нова година.

Предвид медицинската ѝ история, приятелите ѝ са решили да я заведат в спешното отделение, а медицинският екип, оценявайки ситуацията, е решил да я приеме незабавно. Близки до нея споделят пред списание „Semana“ за „известно безпокойство“ и призовават изданието за „предпазливост и избягване на спекулации, както и за разбиране на сроковете, определени от медицинския екип“.

„Предпазливост и уважение“ е основният апел на близкото обкръжение към медиите. Предаването „Fiesta“ предостави повече подробности за състоянието на журналистката: „Сара Карбонеро остава в интензивното отделение на болница в Лансароте, след като вчера е претърпяла хирургическа интервенция. Както научи нашето предаване, лекар с максимално доверие на Сара Карбонеро е пътувал от континенталната част на Испания до острова, за да следи отблизо развитието на състоянието ѝ. Това е същият специалист, който е лекувал заболяването ѝ през последните години“, обясниха от предаването на Telecinco.

Обкръжението на журналистката разкрива, че Сара Карбонеро „остава в интензивното отделение, за да бъде под по-строго наблюдение. Но е будна и се възстановява“. Те съобщават, че всичко протича по план и „най-вероятно ще напусне интензивното в четвъртък. Засега ще остане в същата болница. Няма спешна нужда да бъде премествана в друго лечебно заведение“.

Източници, близки до журналистката, подчертават, че този здравословен проблем няма „нищо общо със заболяването“, което ѝ беше диагностицирано през 2019 г. Карбонеро е получила силна коремна болка, което е наложило операцията. „Настоявам, че състоянието ѝ не е тежко. Сега е въпрос на време да се възстанови от малката интервенция“, подчертават близки до нея източници пред „¡Hola!“.


