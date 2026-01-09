Новини
Симеоне за спречкването си с Винисиус: Не помня, имам лоша памет

9 Януари, 2026 08:30 995 2

Това, което се случва на терена, си остава там

Треньорът на Атлетико Мадрид, Диего Симеоне, оцени представянето на отбора си, като хареса играта, но изрази съжаление за липсата на ефективност в атака. Той коментира и спречкването си с бразилската звезда на Реал Мадрид Винисиус Жуниор, заявявайки, че нищо не помни от този момент.

"Те започнаха мача със страхотен гол, изключителен удар на Валверде. Оказахме се в ролята на догонващи, но през цялото време играхме мача, който искахме да играем и търсехме гола. Създадохме положения, които можехме да реализираме. В някои от тях ни липсваше решителността, която обикновено имаме, а в други Куртоа направи страхотни спасявания, особено при удара с глава на Сьорлот. Състезавахме се много добре. През второто полувреме играхме почти изцяло в тяхната половина, с изключение на контраатаките, като тази при 0:2, която те организираха много добре. Не мога да кажа нищо лошо на моя отбор: поздравяваме съперника и продължаваме да работим в същата посока", започна Симеоне.

Атлетико отправи 22 удара в мача, но само един от тях се превърна в гол.

"Липсваше ни повече хладнокръвие при завършващия удар, но Куртоа имаше две-три много добри намеси. Отборът игра добре, така както искахме. Те вкараха страхотен гол, а след това направиха много добра контраатака, която завършиха отлично. През първото полувреме имаше и друго положение за Родриго отдясно. Изиграхме мача, който си представяхме: да владеем топката, да атакуваме по фланговете, да имаме присъствие в наказателното поле… Не бяхме ефективни и поздравяваме съперника, защото те бяха", допълни аржентинецът.

След това дойде и въпросът за случилото се с Винисиус.

"Нямам какво да коментирам. Това, което се случва на терена, си остава там, още откакто бяхме деца. Нищо повече за казване. Не си спомням какво съм му казал (б.р. - "Флорентино ще те уволни"), имам лошо памет", завърши Симеоне.


  • 1 Пи скоро..

    4 0 Отговор
    Избирателна “памет се казва” ..

    08:32 09.01.2026

  • 2 Болния наркоман

    1 1 Отговор
    като не можа да паркира рейса в началото и изгуби мача. А не знае да губи и се изпусна… жалък палячо

    08:58 09.01.2026

