Ваксината срещу варицела става задължителна от юли тази година

9 Януари, 2026 10:12 734 7

Ваксината е безплатна

Ваксината срещу варицела става задължителна от юли тази година - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ваксинирането срещу варицела става задължително от юли тази година. Наредба за имунизациите в България е обнародвана в днешния „Държавен вестник“. Ваксината е безплатна. Задължителна имунизация срещу варицела се предвижда за родените след 1 януари 2025 г., в двудозова схема на прилагане – първи прием на 12-15-месечна възраст и реимунизация на четиригодишна възраст. Не подлежат на имунизация с втора доза ваксина децата, при които в периода след поставяне на първата възникне заболяване от варицела и са налични медицинска документация или лабораторни данни.

През ноември в мотивите за промените на наредбата беше посочено, че Националният експертен съвет по имунизации предлага включване на варицелна моноваксина в Имунизационния календар като задължителна имунизация и последваща реимунизация. При децата най-честите усложнения са тежко протичаща варицела и кожни лезии, причинени от вторична бактериална инфекция, докато при възрастните заболели водещи са хематологичните усложнения и пневмониите. При имунокомпрометираните лица, заболели от варицела, по-често се регистрират хематологични и гастроинтестинални усложнения, се посочва още в мотивите за нормативни промени.

С обнародваната наредба се въвежда възможността за целева имунизация срещу респираторно-синцитиален вирус при бременни жени, чиято бременност е между 24-та и 36-а гестационна седмица. Имунизацията е безплатна и препоръчителна. Целевата имунизация е включена в наредбата по предложение на Националния експертен съвет по имунизации, подкрепено от Експертния съвет по акушерство и гинекология, както и от главния координатор на Експертния съвет по неонатология.


България
  • 1 ББ от Банкя

    8 1 Отговор
    Оох мамини златни пачки за чекмеджето у Банкя

    10:14 09.01.2026

  • 2 МРНА КОВИДАР ДИДЖИТАЛ ЧЕКМЕДЖАН

    0 1 Отговор
    "С обнародваната наредба се въвежда възможността за целева имунизация срещу респираторно-синцитиален вирус при бременни жени, чиято бременност е между 24-та и 36-а гестационна седмица. Имунизацията е безплатна и препоръчителна."

    10:26 09.01.2026

  • 3 комисар Фистинг

    1 2 Отговор
    ваксинирам руслямии с различни калибри

    10:32 09.01.2026

  • 4 Трол

    2 0 Отговор
    Ваксината е безплатна, безопасна и 101% ефективна. В никакъв случай няма да е задължителна.

    10:33 09.01.2026

  • 5 Без милост

    7 0 Отговор
    Ако искаш нещо да не стане в България, направи го задължително. Никой след кризата не вярва на ваксини, а ако някой те натиска, ще получи съпротива, особено ако става дума за децата. Честно си признавам, до убийство!

    10:40 09.01.2026

  • 6 Хахаха

    0 0 Отговор
    Тези ваксини са експериментални.
    Ще ползват българските деца за опитни зайчета, благодарение на Христова, Кунмув и други убийци!

    11:34 09.01.2026

  • 7 мда

    0 0 Отговор
    Инджекциите вече са средство за увреждане.

    11:49 09.01.2026

