Продължава пълната блокада на границата с Гърция

Продължава пълната блокада на границата с Гърция

9 Януари, 2026 10:16

От 12 ч. в четвъртък е преустановено пропускането на тежкотоварни автомобили през граничен преход „Промахон“ и в двете посоки за период от 48 ч.

Мария Атанасова

Втори ден пълна блокада на границата с Гърция заради стачката на фермерите.

Поради стачни действия на гръцка територия е възможно да има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи с Гърция. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП).

Според информация на гръцките гранични власти граничен преход „Капитан Петко войвода – Орменион“ също е затворен за движение и в двете посоки за всички видове моторни превозни средства от 8:30 ч. вчера, посочват от „Гранична полиция“ и допълват, че от 9 ч. вчера е затворен за движение и граничният преход „Илинден – Ексохи“ и в двете посоки за товарни и лекотоварни автомобили.

Към момента няма постъпила информация за затваряне на други гранични преходи към Регионална дирекция „Гранична полиция“ Смолян, добавиха граничните власти.

Вчера протестиращите гръцки фермери започнаха 48-часова блокада на пътища, гранични пунктове и други обекти от транспортната инфраструктура на страната, съобщиха местни медии, позовавайки се на решения на общите събрания на различни фермеркски организации. Електронното издание на в. „Катимерини“ информира, че земеделските производители вече настояват за пряка среща с министър-председателя Кириакос Мицотакис.

От своя страна, представители на правителството заявиха, че мерките, представени на специална пресконференция са окончателни, няма да бъдат преразглеждани и няма да бъдат правени повече отстъпки.

Трафикът е нормален на граничните преходи с Румъния. От вчера поради силен вятър фериботната платформа, обслужваща Оряхово – Бекет, временно преустановява работа. Платформата се намира на българска територия.

Нормално е движението на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция, Сърбия и Република Северна Македония.


България
  • 1 от едната страна са трактори

    от другата са камьони . голяма блокада . да ги глобят . той пътя е за каране .

  • 2 Емигрант

    А, продължава ли ? Митов и Желязков друго говориха ? Кой лъже бе ? Сигурно преводачът на българските клоуни които управляват не разбира гръцки ?

  • 3 Пътят е за "каране", но

    не е за ирония, а за разум ! И какво е значението на думата "каране" би ли обяснил, може би е трябвало да употребиш "шофиране", тази дума позната ли ти е, селце ?

  • 4 А думата

    "камЬОни" какво означава бе илитерате ? Ти на Пеевски да не си прислуга ?

  • 5 Халал да ви е

    Стойте наведени и чакайте до ТИР-овцете будали…

  • 6 Ти от избирателите

    На двата шопара ли си?
    Защото си също толкова проЗд,както и лидерите ти.

  • 7 А вие спите ли?

    Вдигайте се да блокираме БНБ!

