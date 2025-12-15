Удинезе следи нападателя на ЦСКА - Леандро Годой, съобщава италианското издание "Tuttomercatoweb".

24-годишният аржентинец премина в столичния гранд през август от Берое за приблизително 1,5 милиона евро.

Според медията, Удинезе има списък с петима играчи и именно Годой е най-важното име в него. В информацията се съобщава още, че шефовете на "малките зебри" искат "Кошмара" през лятото, но не е изключено офанзивата за него да започне още през предстоящия зимен трансферен прозорец.

Южноамериканецът взе участие в 17 мача във всички турнири и има 10 гола и 2 асистенции.