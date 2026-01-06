Новини
Бизнесмен, юноша на ЦСКА, дава 500 000 евро на Пирин

6 Януари, 2026 14:28

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вече е ясно кой ще е новият собственик на Пирин Благоевград. Колегите от Gong.bg твърдят, че става дума за бизнесмен, който е едва на 35 години.

Той има футболно минало и е бил част от школата на ЦСКА, набор 1990.

Очаква се въпросният бизнесмен да плаща около 500 000 евро на година за издръжката на "орлетата". Клубът все още има неизплатени дългове, но се предполага, че с новата власт нещата ще се стабилизират.

Част от акциите на клуба са общински, а отделно има спонсорски договори, които също носят приходи. Така целта през пролетта ще бъде оставане в професионалния футбол, което изглежда лесно постижимо, предвид точковия актив. През следващата кампания ще се гонят и по-високи цели.

Вече се писа, че треньор ще бъде Манол Занев, брат на Петър Занев, а негов асистент ще бъде местната легенда Николай Бодуров.


  • 1 Ариел

    1 0 Отговор
    ...и пералнята се върти ли...върти...

    15:51 06.01.2026

