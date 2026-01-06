Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА започна зимна подготовка с трима нови

ЦСКА започна зимна подготовка с трима нови

6 Януари, 2026 20:00 464 0

  • цска-
  • тренировка-
  • панчарево-
  • димитър пенев-
  • христо янев -
  • алехандро пиедраита-
  • лео перейра -
  • андрей йорданов-
  • макс ебонг

Тимът ще проведе лагер в турския курорт Анталия

ЦСКА започна зимна подготовка с трима нови - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА проведе първото си официално занимание за 2026 г. Тренировката се проведе на клубната база в Панчарево, като преди нейното начало футболистите и треньорският щаб отдадоха почит към Димитър Пенев с едноминутно мълчание.

Три от четирите нови попълнения на тима ни вече се готвят активно под ръководството на Христо Янев – Алехандро Пиедраита, Лео Перейра и Андрей Йорданов, а Макс Ебонг ще се присъедини към новите си съотборници утре.

Именно в утрешния ден „червените“ ще се съберат в пълен състав, след като се очаква в България да се завърнат всички чуждестранни футболисти.

На 11 януари (неделя) ЦСКА ще отпътува на двуседмичен подготвителен лагер в турския курорт Анталия, където ще изиграе 4 контролни срещи - срещу полския Корона Киелце, чешкия Млада Болеслав, украинския ЛНЗ Черкаси и сръбския Нови Пазар.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ