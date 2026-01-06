Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да не е еднодневка

Наставникът на ЦСКА - Христо Янев говори преди първата за годината тренировка на отбора. Треньорът коментира селекцията на тима до момента, както и какъв отбор иска да изгради.

"Искам още веднъж да изкажа съболезнования на семейството на Димитър Пенев. За нас той е човек, който ни показва колко добри трябва да сме. За нас е много трудно, всички скърбим. Усещаме присъствието му сред нас. Винаги е бил позитивен, намирал е точните думи. Лично за мен той е пример за подражение и ще се опитам да правя това, което той ни предаде. Днес ще започнем с минута мълчание в негова чест. Искаме да благодарим и на всички, които дойдоха вчера", каза Янев.

"Всички, които са обявени на официалния сайт без Макс, ще започнат с нас. Всичко друго ще разберете от официалния сайт, когато стане факт. Ще наблегнем на това, което ни носеше резултати. Искаме да сме отбор, колектив. Искаме да направим отбор, който да започнем да играе футбол, който да радва окото на всички, които го обичат".

"Времето е фактор, който не мога да контролирам. Някои футболисти може да се адаптират по-бързо към изискванията, други не. В нашето общество нямаме търпение към хората, които дават всичко от себе си. Искам да вложа цялата си енергия, за да направим отбор, който да гони всички цели и да побеждава във всеки мач. Ние искаме да сме добър отбор сега и в бъдеще да направим силен отбор. Искаме да изградим отбор, който да не е еднодневка и да е фактор в първенството и в Европа. Гледаме да правим такъв тип трансфери, които ще вдигнат сега нивото на отбора и в бъдеще ще бъдат основа на това, което искаме да градим. Правим всичко по силите си тези футболисти, които искаме, да бъдат тук. Благодарем съм на всички, че реагирахме бързо. За нас е важно новите да стартират от първия ден".

"Не мога да коментирам суми. Лео Перейра е избран като всеки друг. Имаме нужда от флангови футболисти с различен профил от тези, които имахме досега. Надявам се по-бързо да го приобщя към това, което ще изискваме от него. Чакаме Бусато да дойде. На този етап е част от отбора и ще разберете как ще процедираме с него и всички останали. Имаме план и стратегия за всичко, което се случва. Имаме нужда от време и търпение, за да разгърнем идеите, които искаме".

"Времето ще покаже. Не трябва да бързаме и да взимаме решения на база егоистични желания. Трябва да направим така, че да вземем точните хора. Ние следим всеки мач на втория отбор. Всеки един момент, в който мога да гледам втория отбор, аз съм на терена. Вторият отбор има добри млади български футболисти. Моята задача сега е не да развивам български футболисти, а да направя отбора да е на нивото на другите водещи. Ще играем сериозни контроли. Правим ги срещу силни отбори, за да се подготвим. В тях не резултатите ще са водещото нещо, а трябва да изградим стил. Новите трябва да се включат по най-бързия начин и да са ни полезни с качествата, които имат".

"Най-добрият начин един треньор да бъде пазен е като постига добри резултати. Ръководството ни предоставя всичко, от което имаме нужда".

"Всеки един футболист иска да играе на добър стадион и да бъде част от отбор, който играе евротурнири. В момента ЦСКА предлага най-добрите условия и трябва да направим всичко по силите си този отбор да бъде фактор не само тук, но и в Европа", завърши треньорът.