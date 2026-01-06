Новини
Сериозен интерес към защитник на ЦСКА от Аржентина

6 Януари, 2026 15:00 671 0

В последните часове в социалните мрежи се появиха слухове, че Сан Лоренсо също има апетити към левия защитник на „червените“

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Крайният бранител на ЦСКА – Анжело Мартино, представлява интерес за още един аржентински клуб. Преди няколко дни стана ясно, че 27-годишният футболист попадна в плановете на местния гранд Ривър Плейт.

В последните часове в социалните мрежи се появиха слухове, че Сан Лоренсо също има апетити към левия защитник на „червените“.

Преди да облече екипа на ЦСКА през лятото, Мартино игра за аржентинския Нюелс Олд Бойс. В България защитникът вече има 14 мача.


