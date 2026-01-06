Сериозен интерес към защитник на ЦСКА от Аржентина

Крайният бранител на ЦСКА – Анжело Мартино, представлява интерес за още един аржентински клуб. Преди няколко дни стана ясно, че 27-годишният футболист попадна в плановете на местния гранд Ривър Плейт.

В последните часове в социалните мрежи се появиха слухове, че Сан Лоренсо също има апетити към левия защитник на „червените“.

Преди да облече екипа на ЦСКА през лятото, Мартино игра за аржентинския Нюелс Олд Бойс. В България защитникът вече има 14 мача.